Transportistas urbanos se atrincheran en municipio para mantener pasajes en S/ 1.50 

El dirigente de la Organización de Transportistas Urbano e Interurbano de Puno, David Mendoza, afirmó que aceptan el ingreso de nuevas empresas y negó que los transportistas se opongan. Asimismo, pidió a la población y a las autoridades respetar el incremento del pasaje urbano a S/ 1,50.

Varios transportistas llegaron a la sede de la Municipalidad Provincial de Puno, para expresar su posición frente a la problemática del transporte urbano, en medio de los cuestionamientos por el incremento del pasaje a S/ 1,50 y las demandas de la población para mantener una tarifa accesible.

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“Si pretenden habilitar nuevas empresas, bienvenidos sean, porque la competencia siempre es buena”, sostuvo Mendoza, al señalar que los transportistas urbanos no se oponen al ingreso de nuevos operadores a la ciudad de Puno. Asimismo, indicó que una mayor competencia podría permitir una mejora en el servicio de transporte.

Condiciones, ruta libre y fiscalización

Además, los permisos de operación los otorga la municipalidad y la empresa privada es libre, amparada por la Constitución, por lo que, según Mendoza, ninguna ordenanza cierra la puerta a nuevos operadores.

Para el dirigente, las nuevas empresas deben cubrir zonas y rutas sin servicio, donde hay población que necesita transporte, siempre que cumplan todos los requisitos de ley, como ellos también cumplen.

Mendoza rechazó la ruta libre porque, a su juicio, no funciona en ninguna parte del Perú y generaría informalidad, caos e inseguridad, y recordó que las unidades que incumplan rutas o aforo serán sancionadas.

Finalmente, Mendoza sostuvo que la solución a la problemática del transporte urbano debe contemplar una adecuada distribución de rutas, el ingreso de nuevas empresas que cumplan los requisitos legales y una fiscalización constante. Mientras tanto, la población de Puno continúa exigiendo un servicio eficiente y tarifas accesibles, en medio del rechazo al pasaje de S/ 1,50 y la falta de consenso entre transportistas, autoridades y usuarios.