Alcalde de Puno respalda incremento de pasaje y propone tarifa menor a S/ 1,50 para el servicio urbano

El alcalde afirmó que solicitó incluir a Puno en el subsidio al combustible y señaló que la comuna no fija las tarifas, mientras la ciudadanía espera medidas concretas

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 15/10/2026

Javier Ponce Roque apoyó un ajuste del pasaje urbano, pero consideró excesiva la tarifa de S/ 1,50 y planteó un incremento menor para los usuarios

Foto: JAC

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Javier Ponce Roque, se mostró a favor del incremento del costo del pasaje urbano y aseguró que S/ 1,50 resulta demasiado, por lo que propuso un aumento más rebajado para el servicio de transporte en la ciudad.

La autoridad municipal precisó que la comuna no determina las tarifas del transporte urbano, aunque respaldó la necesidad de un ajuste en el costo del pasaje, una posición que difiere de su declaración inicial en la que calificó el monto como exagerado.

“Hemos enviado un documento a la presidenta de la República para solicitar que se considere a Puno dentro del subsidio al combustible”, afirmó el alcalde, quien señaló que buscan medidas de apoyo para el sector transporte ante el incremento de los precios.

Los transportistas indicaron que la Municipalidad Provincial de Puno no tramitó el subsidio, versión que el alcalde negó: el plazo era para Lima-Callao, Puno tendría hasta casi fin de año y aún no hay respuesta del Gobierno central.

El alcalde atribuyó el alza de combustibles a un problema nacional, cuestionó qué hace el Congreso y sostuvo que la gerencia de transporte debe sancionar incumplimientos de rutas.

En tanto, a falta de una solución concreta sobre la tarifa urbana, la ciudadanía espera que las autoridades municipales y el Gobierno central definan medidas que permitan aliviar el alza del pasaje y combustible.

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