“Sería un desorden”: Gerente de Transportes de Puno titubea a solicitud de ruta libre

El gerente de Transportes de Puno, Elard Castillo Terrazas, se mostró titubeante y puso muchos peros y advirtió que aplicar la ruta libre generaría desorden y dificultaría la fiscalización de las unidades urbanas. Señaló que la decisión corresponde al Concejo Municipal y propuso impulsar subsidios al combustible, además de exigir al Gobierno central medidas frente al alza del combustible y otros problemas que afectan al país.

“Generaría un desorden, un problema”, afirmó Castillo al explicar que, de aplicarse, no habría fiscalización ni verificación de las unidades por parte de los inspectores en el sistema urbano de Puno.

Gerencia propone subsidio al combustible y pide acción del Gobierno central

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Según el gerente, la ruta libre no se ha establecido en ninguna parte del Perú, por lo que propone impulsar el subsidio al combustible, pues todo está subiendo y el alza no afecta solo al transporte.

Asimismo, Castillo pidió que el Gobierno central genere políticas y medidas inmediatas frente a la inseguridad, el Fenómeno El Niño y el incremento desmedido del combustible, sobre todo del diésel, sin culpar solo a la guerra entre países que abastecen el petróleo.

Castillo sostuvo que, las empresas, no recibieron subsidio en más de 30 años, ni en pandemia, a acogerse al beneficio tras las capacitaciones y el registro que trasladó el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno.

En tanto, mientras las autoridades y transportistas discuten posibles soluciones, la ciudadanía de Puno continúa soportando las consecuencias del alza de los pasajes, que afecta directamente la economía de las familias, estudiantes y trabajadores. Hasta el momento, los usuarios esperan medidas concretas que eviten mayores gastos diarios y garanticen un servicio urbano accesible, seguro y fiscalizado.