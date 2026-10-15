Juliaca: Autoridades anuncian demolición de viviendas que invaden faja marginal de rio Torococha

Fiscalización Urbana advirtió que las construcciones y el material acumulado podrían reducir el cauce y aumentar el riesgo de inundaciones. La comuna coordina con la ANA para delimitar el área restringida

Ivan Coari
Ivan Coari 15/10/2026

La Municipalidad de San Román detectó presuntas nuevas ocupaciones y relleno con desmonte en la faja marginal del río Torococha, en Juliaca, y evalúa demoler viviendas

Foto: Difusión

Nuevas demoliciones de viviendas podrían ejecutarse en la urbanización Los Ángeles de Juliaca, donde la Municipalidad Provincial de San Román detectó nuevas ocupaciones en la faja marginal del río Torococha, una situación que podría reducir el cauce y agravar el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Durante una inspección, Richard Vila Vila, subgerente de Fiscalización Urbana, constató la acumulación de material de construcción y advirtió que algunos espacios intervenidos con demoliciones el año pasado estarían siendo ocupados nuevamente, con la construcción de viviendas de bloqueta y el relleno de terrenos próximos al río.

El funcionario también señaló que, durante una intervención anterior, se encontró maquinaria pesada, como cargadores frontales y retroexcavadoras, cuyos operadores se habrían retirado al advertir la presencia de las autoridades, por lo que anunció verificaciones constantes para frenar nuevas ocupaciones en estas áreas restringidas.

Asimismo, la municipalidad coordina acciones con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para delimitar el cauce y la faja marginal mediante planos técnicos e instalación de hitos, mientras evalúa medidas administrativas y posibles nuevas demoliciones conforme a los procedimientos legales.

Vila Vila sostuvo que los documentos privados presentados por algunos vecinos deberán evaluarse, pues no eliminan la obligación de respetar los límites legales del cauce y las restricciones aplicables a la faja marginal, mientras otros residentes afirmaron desconocer quiénes depositan desmonte en el sector.

Finalmente, el subgerente advirtió que el estrechamiento del río Torococha podría dificultar la evacuación de aguas pluviales y aumentar el riesgo de inundaciones en zonas urbanas, incluido el centro de Juliaca, por lo que planteó recuperar el cauce, retirar el material acumulado y evitar nuevas construcciones en áreas restringidas.

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