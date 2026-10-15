Juliaca: Retienen a sujeto ebrio que rompió parabrisas de vehículo en medio de una confusión

El incidente ocurrió en la intersección del jirón Daniel Alcides Carrión con la avenida Circunvalación. Serenazgo y la Policía trasladaron a los involucrados para las diligencias correspondientes

Ivan Coari
Ivan Coari 15/10/2026

Un hombre identificado como Diego Martínez fue retenido en Juliaca tras romper el parabrisas de un automóvil. El propietario lo acusa de intentar robar autopartes, pero el intervenido dio otra versión

Foto: IRSC

Un parabrisas roto y dos versiones enfrentadas marcaron un confuso incidente registrado este jueves al mediodía, en la intersección del jirón Daniel Alcides Carrión con la avenida Circunvalación de Juliaca, donde el propietario de un automóvil plomo de placa V9I-093 retuvo a un hombre acusado de intentar sustraer autopartes de su vehículo.

Según la denuncia del propietario, dos sujetos habrían participado en el presunto intento de robo, uno habría realizado labores de vigilancia en la zona, mientras el otro ingresó a la unidad tras romper el parabrisas delantero, hechos que, según indicó, habrían quedado registrados por las cámaras de vigilancia.

El hombre retenido fue identificado como Diego Martínez, natural de Arequipa, quien se encontraba presuntamente en estado de ebriedad, de acuerdo con la información proporcionada sobre el incidente, aunque su versión de lo ocurrido difiere de la denuncia del propietario del automóvil.

Martínez habría señalado que, durante la mañana, delincuentes a bordo de un vehículo similar le robaron todas sus pertenencias, por lo que habría seguido a la unidad que identificó y decidió ingresar al automóvil estacionado para, según su versión, recuperar sus bienes.

La explicación del retenido fue cuestionada por el propietario del vehículo, quien lo acusó de intentar robar autopartes tras ocasionar daños en el parabrisas, por lo que las circunstancias del incidente deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.

Tras lo ocurrido, personal de serenazgo y efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar e intervinieron a las partes involucradas, quienes fueron trasladadas hasta la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

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