Cáncer de cuello uterino encabeza incidencia en San Román y Red de Salud lanza campañas gratuitas de tamizaje

El cáncer de cuello uterino encabeza los tipos de mayor incidencia en San Román, seguido por los de mama, próstata, colon y recto, y piel, una situación que preocupa a los especialistas y refuerza el llamado a la población a realizarse chequeos médicos periódicos.

Ante este panorama, la Red Integrada de Salud (RIS) San Román anunció campañas gratuitas de tamizaje, jornadas de sensibilización y actividades físicas por la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer, que se conmemora durante la tercera semana de octubre, con el objetivo de fortalecer la prevención y promover el diagnóstico temprano.

Durante una conferencia de prensa, Tailu Sarmiento Monrroy, coordinadora del Programa de Prevención y Control del Cáncer, informó que los establecimientos de salud desarrollan acciones para detectar distintos tipos de cáncer, entre ellos los de cuello uterino, mama, próstata, colon y recto, y piel.

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Como parte de la programación, este 22 de octubre se realizará un aerotón en el centro comercial Real Plaza Juliaca, con participación del personal de salud, para promover la actividad física y los hábitos saludables como medidas de prevención frente a esta enfermedad.

El médico ginecoobstetra del Hospital Carlos Monge Medrano, Johan Chambi Chipana, advirtió sobre el incremento de casos de cáncer en el ámbito local y regional, por lo que insistió en la importancia de acudir a controles médicos periódicos para identificar posibles casos e iniciar el tratamiento correspondiente sin demoras.

Por su parte, Danitza Quispe Cutipa, coordinadora de Promoción de la Salud, destacó que la detección oportuna mejora las posibilidades de recuperación, mientras que Elmer Huanca Quiroz, jefe de la Oficina de Salud de las Personas, reafirmó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y sensibilización en la población.

Las autoridades de salud instaron a la población de San Román a participar en las actividades programadas y a acudir a los establecimientos de salud para someterse a los tamizajes gratuitos, con el fin de reducir la mortalidad por cáncer mediante el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno.