Incendios forestales devastan la región de Puno: se emiten 12 alertas auxilio dramático en 8 distritos avance de fuego

Doce alertas por incendios forestales se registraron en nueve distritos de la región de Puno y las autoridades locales, provinciales y regionales no emitieron ningún reporte oficial sobre el balance de daños. Las jurisdicciones afectadas comprenden Calapuja, Lampa, Ayaviri, Santiago de Pupuja, Antauta, Nicasio, Conduriri y Umachiri, Ituata.

La primera alerta se registró en la comunidad de Caquingora, distrito de Calapuja, en la vía Juliaca-Azángaro. Los pobladores alertaron que las llamas cercaron el cementerio y varias viviendas, con animales atrapados en la zona.

La segunda alerta ocurrió en la comunidad de Sunimarca, distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, durante el domingo 11 de octubre. Las autoridades tampoco emitieron información oficial sobre la magnitud de este siniestro que afectó pastizales y medios de vida.

La tercera alerta se reavivó en el distrito de Lampa y las llamas avanzaron hacia los sectores de Chañocahua Central y Chañocahua Joven. La alerta exhortó a los pobladores mantenerse atentos y a las autoridades coordinar acciones inmediatas.

La cuarta alerta se inició en el sector de Chajrapi Grande, distrito de Calapuja, y avanzó con dirección a las comunidades de Sutuca Anasaya, Sutuca Urinsaya y Laguna Colorada. Los fuertes vientos aceleraron la propagación del fuego.

La quinta alerta afectó el sector Puma y el kilómetro 48 de Llallahua, en el distrito de Santiago de Pupuja. Varias casitas resultaron quemadas y la población agradeció el apoyo de la compañía de bomberos y de la oficina de gestión de riesgos de Azángaro.

Una sexta alerta se registró en el sector Chilligua y zonas aledañas del distrito de Conduriri, provincia de El Collao. El siniestro comenzó pasada la tarde y continuaba activo hasta horas de la noche, según la información preliminar.

La séptima alerta se reportó en el distrito de Umachiri, provincia de Melgar, donde la comunidad de Sunimarca solicitó apoyo urgente para combatir el fuego. Los pobladores pidieron llevar agua en porongos y fumigadoras con agua limpia.

Una octava alerta se registró en Umaccollana, colindante con la comunidad de Sunimarca, entre los sectores de Pucawasi e Ichusa. El siniestro inició a las 10:30 horas y se encontraba en desarrollo al momento de difundirse la alerta.

La novena alerta se reavivó en la comunidad de Chañocahua Central, en el distrito de Lampa, kilómetro 110.5 de la vía Juliaca. El fuego ya había afectado previamente Sutuca Anansaya-Chakrapi, Sutuca Urinsaya, Lansaya y Quello Quello.

Y la décima se originó en la comunidad de Carabaya distrito de Ituata provincia de Carabaya, donde más de 500 familias están en peligro, según testimonios hace tres días se inició el incendio y nadie puede apagarlo.

Las alertas también alcanzaron el distrito de Antauta y el distrito de Nicasio, según los reportes difundidos por la población. Las llamas continúan avanzando sin tregua y amenazan nuevos poblados en la región.

Los reportes señalaron que las autoridades no emitieron el balance oficial sobre hectáreas afectadas, viviendas destruidas ni personas lesionadas. La falta de respuesta generó indignación entre los ciudadanos afectados por la crisis.

Las alertas cuestionaron la ausencia del Gobierno Regional de Puno, de los consejeros y de los alcaldes durante la emergencia. Asimismo, exigieron conocer el plan de emergencia de Defensa Civil frente a los desastres.

La población afectada denunció sentirse completamente abandonada en medio de la crisis que continúa extendiéndose por los ocho distritos. Los ciudadanos exigieron respuesta inmediata de las autoridades competentes ante la magnitud del desastre.

Los reportes pidieron evitar colillas de cigarrillos, fósforos, encendedores y quemas de pastos cerca de vegetación seca. Señalaron que prevenir un incendio es responsabilidad de todos durante la temporada de alto riesgo.

Las afectaciones podrían ser muchos mayores a las reportadas hasta el momento, debido a que las llamas avanzan sin control y las autoridades no emitieron información oficial. La cifra de once alertas podría incrementarse en las próximas horas.