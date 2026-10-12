Voto por candidatos y no por propuestas debilita la democracia, advierte analista electoral

El analista electoral pide evaluar propuestas, capacidad de gestión y partidos políticos, tras cuestionar fallas en la revisión del plan de gobierno de una candidata

Marlene Choque
Marlene Choque 12/10/2026
Oscar Matutti Sánchez

Oscar Matutti advierte que votar por personas y no propuestas debilita la democracia; en Cusco, una candidata supera el 30 % sin plan regional

Foto: Difusión

El electorado peruano vota más por las personas que por sus propuestas, una tendencia que debilita la democracia, según el abogado y analista electoral cusqueño Oscar Matutti Sánchez. Así lo señaló al analizar los resultados de las elecciones regionales, en las que una candidata sin plan de gobierno regional lidera la votación en Cusco.

En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Matutti explicó que los electores suelen priorizar al candidato por encima de sus propuestas. Añadió que el pragmatismo, desligado de la ideología, puede mantener cierta estabilidad, pero no garantiza una representación adecuada ni fortalece las instituciones democráticas.
“Hemos llegado a tal pragmatismo que ya no interesa quién sea presidente, con tal que la inflación no siga subiendo y exista trabajo y dinero en los bolsillos”, afirmó el especialista.

Candidata sin plan y partidos como cascarones

En Cusco, la candidata que lidera el conteo presentó un plan de gobierno provincial en lugar de uno regional. Según el analista, el jurado electoral no detectó la observación a tiempo y, cuando intentó excluirla, ya había vencido la etapa procesal correspondiente.

Pese a no contar con un plan de gobierno regional, no participar en debates ni conceder entrevistas a la prensa, la candidata superó el 30 % de los votos. Para Matutti, este resultado evidencia que una parte del electorado decide su voto en función de la imagen y el significado que representa una persona, más que por sus propuestas.

El abogado recordó que, si ningún candidato alcanza el 30 % de los votos válidos en las elecciones regionales, se realiza una segunda vuelta. En ese escenario, suelen surgir pactos y alianzas. Por ello, recomendó a los electores evaluar las propuestas, la capacidad de quienes buscan ejecutarlas y la seriedad de los partidos políticos, en lugar de respaldar organizaciones que funcionan como “vientres de alquiler”.

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