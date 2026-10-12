Desde Puno califican de matones a Astudillo y Giampietri por gresca senado

El abogado cuestiona la confrontación con los legisladores Iver Maravi y Ruth Luque, y exige debate político con argumentos para afrontar la crisis nacional

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 12/10/2026
José Luis Barrionuevo

José Luis Barrionuevo tilda de matones al ministro César Astudillo y al senador Francisco Calisto tras una gresca durante el debate sobre la crisis policial

Foto: Difusión

El abogado José Luis Barrionuevo calificó de “matones” al ministro César Astudillo Salcedo y al senador de Renovación Popular Francisco Calisto Giampietri por la gresca ocurrida en el Senado durante el debate sobre la crisis policial. La declaración la brindó a Pachamama Radio este domingo.

Barrionuevo señaló que Astudillo, militar jubilado, intentó agredir físicamente al legislador Iver Maravi cuando este argumentaba sobre la crisis de la Policía Nacional. El abogado sostuvo que el Perú no es un cuartel y que el Congreso debe debatir ideas sobre la realidad nacional.

El senador Francisco Calisto Giampietri, exministro del aprismo y también militar retirado, protagonizó junto a Astudillo la fuerte discusión. Ambos habrían confrontado a los congresistas Iver Maravi y Ruth Luque, quienes exponían sobre la situación policial.

Barrionuevo afirmó que la actitud de ambos evidencia falta de argumentos y de ciencia política. Indicó que cuando no hay ideas ni nivel filosófico de discusión, aparecen los politiqueros y matones en el Parlamento.

El abogado cuestionó que militares jubilados ocupen escaños legislativos y pretendan resolver los problemas del país con lógica castrense. Señaló que el Perú no es un cuartel y que la política exige debate intelectual, no imposiciones ni agresiones físicas.

Respecto al spot gubernamental contra la criminalidad, Criticó que se invoque a Dios para resolver problemas terrenales. Sostuvo que la presidenta tiene en sus manos las herramientas institucionales para combatir la delincuencia que cobra vidas a diario.

El abogado cuestionó que el premier y varios ministros sean bachilleres sin conocimiento del aparato estatal. Afirmó que funcionarios ignorantes no pueden solucionar los problemas del país y pidió mayor capacidad técnica en el Ejecutivo.

Exigió a la presidenta rectificarse y pedir disculpas por el rumbo de su gestión. Invocó diálogo por el bienestar de la sociedad peruana y rechazó la desnaturalización de los hechos por parte de la prensa. La entrevista concluyó con un llamado a solucionar los problemas nacionales desde el Estado.

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