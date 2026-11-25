Pobladores y simpatizantes de Hugo Quezada, alcalde electo en las últimas elecciones del centro poblado de Salcedo, protestaron este 25 de noviembre frente a la Municipalidad Provincial de Puno para rechazar la anulación de las elecciones del pasado 1 de noviembre, decisión aprobada por el Concejo Municipal.

Los manifestantes expresaron su desacuerdo con la medida y exigieron a los regidores respetar los resultados de las votaciones, en las que Quezada fue elegido como autoridad del centro poblado, según señalaron durante la protesta.

Abraham Cotrado uno de los pobladores y partidario del alcalde electo, sostuvo que la decisión municipal no responde a argumentos válidos y reclamó: «Solamente pedimos que se respete el voto popular del 1 de noviembre», además de rechazar los argumentos utilizados para anular los comicios.

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Cuestionan decisión del Concejo Municipal

Los protestantes afirmaron que las elecciones se desarrollaron con normalidad y sin irregularidades que justificaran su anulación, por lo que consideró que la decisión del concejo no tiene sustento técnico ni legal.

Por ello cuiestionaro que los regidores aprobaran por unanimidad la anulación de los comicios y señaló que los vecinos se encuentran autoconvocados para expresar su rechazo, además de solicitar que se abra un espacio de diálogo con el alcalde electo.

Finalmente, los manifestantes reiteraron su pedido de respetar los resultados electorales y solicitaron a las autoridades municipales buscar una salida al conflicto, mientras esperan que se atienda su reclamo por la anulación de las elecciones en Salcedo.