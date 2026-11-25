El dirigente Pedro Callohuanca advirtió que la plataforma de afectados por la contaminación minera declarará persona no grata al candidato que no asista al debate regional del 28 de noviembre en Ayaviri, convocado para escuchar propuestas sobre contaminación ambiental y salud humana.

Callohuanca respondió a los cuestionamientos sobre las garantías del encuentro, rechazó que ese argumento justifique una ausencia, “Todo candidato debe estar preparado para poner sus propuestas en cualquier lugar de nuestra región Puno”, sostuvo durante la entrevista.

El representante no detalló las medidas de seguridad previstas para los participantes, su respuesta se centró en exigir la presencia de los 2 postulantes ante las familias afectadas por la actividad minera.

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La plataforma realizará el debate este sábado a las 10 de la mañana en el Teatrín Municipal de la Municipalidad Provincial de Melgar, en Ayaviri, según anunció el dirigente.

Los organizadores esperan explicaciones sobre las soluciones que aplicarían los candidatos, el presupuesto que destinarían, sus prioridades y los plazos para atender los daños que atribuyen a la contaminación minera.

Callohuanca pidió compromisos que permitan a los ciudadanos exigir resultados durante la próxima gestión regional, “No solamente nos presenten diagnósticos, no solamente promesas”, expresó al explicar el propósito de la convocatoria.

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El dirigente sostuvo que las cuencas de Puno afrontan problemas de contaminación desde hace más de 2 décadas, señaló la preocupación de las familias que utilizan el agua para beber, cultivar y criar sus animales.

El representante consideró insuficiente el espacio dedicado a estos asuntos en los debates de la autoridad electoral, convocó a los pobladores afectados a trasladarse a Ayaviri para escuchar directamente a los aspirantes.

Callohuanca también advirtió que una inasistencia podría cambiar la decisión de voto de los afectados, planteó que la protección del ambiente debe traducirse en acciones de gobierno para cuidar la salud de las familias puneñas.