La Fiscalía obtuvo en tres días una sentencia condenatoria contra Abraham Rodríguez, trabajador de la Municipalidad Provincial de Chucuito-Juli, por solicitar dinero a cambio de tramitar la inscripción extemporánea de una lista de candidatos en el centro poblado de Tañire Circa Chinga, distrito de Pisacoma.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Puno informó que el servidor, quien se desempeñaba como coordinador general del equipo técnico del proceso electoral Chucuito 2026, solicitó entre 4 mil y 8 mil soles a un postulante y finalmente acordó recibir mil 500 soles.

Como sanción, el órgano jurisdiccional impuso cuatro años y dos meses de pena privativa de libertad suspendida por tres años, además de la privación definitiva de su cargo municipal, tres años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer función pública y 250 días-multa equivalentes a 5 mil 727 soles con 50 céntimos.

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Los hechos fueron detectados el 5 de agosto durante un operativo anticorrupción realizado en la oficina del trabajador, donde se encontraron 700 soles en billetes fotocopiados y marcados, correspondientes al adelanto del pago ilícito, además de una grabación de audio que registró la negociación.

La sentencia se obtuvo el 8 de agosto mediante el mecanismo de terminación anticipada, luego de que Rodríguez reconociera su responsabilidad penal, lo que permitió resolver el caso sin desarrollar un juicio prolongado.

Asimismo, el juzgado ordenó el pago de 4 mil soles de reparación civil y el cumplimiento de reglas de conducta durante el periodo de suspensión de la pena, según informó el Ministerio Público.