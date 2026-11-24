La excandidata a la alcaldía del centro poblado turístico Umayo Sillustani del distrito de Atuncolla Provincia de Puno, Esther Ruelas solicitó anular las elecciones, al denunciar presuntas irregularidades durante el proceso electoral y cuestionar la actuación del comité encargado de organizar los comicios.

La excandidata sostuvo que los problemas comenzaron desde la conformación del comité electoral y señaló que el hoy alcalde electo no habría figurado en el padrón de electores, situación que considera irregular.

Cuestiona presuntos vínculos familiares en listas

Ruelas agregó que una hermana de uno de los participantes habría presentado su renuncia, pero continuaba apareciendo en la lista electoral, además de señalar un presunto vínculo familiar entre el actual alcalde y otro postulante.

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Por otro lado, cuestionó la presencia del alcalde electo Luis Ángel Quispe Roque en el padrón de electores de otro centro poblado, pese a que, según indicó, habría participado en la jornada electoral de Umayo Sillustani, situación que generó malestar entre los pobladores.

La excandidata también recordó que durante la jornada se registraron incidentes y enfrentamientos entre pobladores y miembros del comité electoral, además de la rotura de cédulas de votación, hechos que, según afirmó, deben ser investigados.

Exigen nuevos comicios y otro comité electoral

Asimismo, informó que presentaron una denuncia ante la comisaría de Paucarcolla por presuntas agresiones contra dos personas de su entorno, por lo que pidió que estos hechos sean investigados y se determinen las responsabilidades correspondientes.

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Ruelas manifestó que realizaron observaciones ante el comité electoral y que cuentan con documentación que respalda sus cuestionamientos, mientras esperan que las autoridades municipales revisen el caso y evalúen la impugnación presentada.

Finalmente, tras la decisión del Concejo Municipal sobre el proceso electoral del centro poblado de Salcedo, pidió que los regidores también analicen la situación de Umayo Sillustani y dispongan nuevas elecciones con otro comité electoral, para garantizar un proceso transparente.