El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) instalará una unidad técnica permanente en Juliaca para acelerar las cuatro etapas del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado (PIAA), además de avanzar con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y el sistema de drenaje pluvial.

La medida fue anunciada durante una reunión con más de 100 dirigentes vecinales, en la que el viceministro de Construcción y Saneamiento, Carlos Lezameta, explicó que la presencia técnica permitirá atender dificultades operativas y evitar retrasos en las obras.

Junto al Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), el funcionario informó que la primera etapa ya cuenta con un expediente correctivo aprobado y presupuesto asegurado para su culminación, mientras que la segunda y tercera mantienen sus trabajos y la cuarta se prepara para la entrega del terreno y la colocación de la primera piedra.

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Sobre la segunda fase del proyecto, Lezameta explicó que contempla la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y un sistema de drenaje pluvial, para lo cual el sector gestiona una operación de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La instalación de la oficina técnica local también permitirá fortalecer la supervisión de los trabajos en coordinación con el alcalde provincial de San Román, Óscar Cáceres, y atender directamente las dificultades que se presenten durante la ejecución de las obras.

Con estos acuerdos, el sector busca garantizar la continuidad de las cuatro etapas del PIAA Juliaca y avanzar con los proyectos de agua potable y saneamiento, destinados a mejorar los servicios básicos para la población de la provincia de San Román.