El 25 % de los pacientes con cáncer que se atienden en el Ministerio de Salud (Minsa) provienen de EsSalud (Seguro Social de Salud), una cifra que va en aumento en medio de denuncias por demoras en la atención de EsSalud.

Según su relato, un paciente de EsSalud que pidió no ser identificado esperó seis meses sin respuesta y acudió a una clínica privada, donde le diagnosticaron cáncer de piel, y recuerda que «yo necesitaba respuestas para saber qué iban a hacer conmigo».

Según el director de prevención y control del cáncer del Minsa, Víctor Palacios, la proporción pasó de un 5 % antes de la pandemia a entre un 20 y un 25 %, y está aumentando cada vez más.

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Por qué pacientes de EsSalud llegan al Minsa

El director explica el motivo: «Estas personas se vienen a atender al Minsa porque no encuentran los medicamentos oncológicos y la atención oportuna en EsSalud»; eso lleva a que en muchos casos busquen renunciar a un trabajo formal en planilla.

Por su parte, el investigador principal de Videnza, César Amaro, explica que cada seguro tiene fondos y modelos de financiamiento distintos, por lo que sus asegurados no pueden atenderse indistintamente en uno u otro sistema de salud.

En agosto de 2026, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, reconoció que EsSalud debe unos 2900 millones de soles a sus proveedores y, según el investigador, la mala gestión ha generado desconfianza y menor oferta de medicamentos y dispositivos médicos.

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Pacientes sin respuesta buscan otras vías

Según cuenta, tras cuatro meses en el Hospital Almenara sin iniciar el tratamiento, optó por pagar en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), donde fue operado, pero gastó más de 30 000 soles y no puede costear el tratamiento que necesita.

En ese contexto, EsSalud y el Minsa anunciaron en noviembre de 2026 que trabajan en un mecanismo para que sus pacientes puedan atenderse en establecimientos del otro sistema cuando el suyo no tenga capacidad para atenderlos.

Para esta nota se solicitó la versión de EsSalud sobre el tema, pero la institución indicó que no participaría en este informe, y la nota no incluye su posición.