La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno necesita una reestructuración institucional que incorpore a personas idóneas, identificadas con las manifestaciones culturales y preparadas para asumir responsabilidades, además de un pronunciamiento de la Dirección Desconcentrada de Cultura tras la cancelación del lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027, planteó el antropólogo Walter Rodríguez Vásquez.

El especialista sostuvo que organizar una festividad de esta dimensión requiere conocimientos sobre cultura, folclore y gestión, por lo que no puede depender únicamente de la voluntad de quienes ocupan cargos directivos, especialmente porque la federación fue creada para organizar los concursos de danzas y música de esta celebración.

Rodríguez Vásquez observó que, después de la cancelación del lanzamiento en Lima, se difundieron distintas versiones sin una explicación institucional integral, por lo que pidió a los directivos convocar a una conferencia de prensa para informar sobre las gestiones realizadas, la preparación del espectáculo y la participación de las instituciones involucradas.

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Piden explicaciones a las instituciones culturales

El antropólogo recordó que la salvaguardia de la festividad no es responsabilidad exclusiva de la federación, sino también del Comité de Salvaguardia, integrado por diez representantes, por lo que consideró necesario conocer qué acciones asumieron sus integrantes frente a la suspensión de la presentación.

En ese sentido, solicitó que la Dirección Desconcentrada de Cultura del Ministerio de Cultura en Puno, como Secretaría Técnica del comité, haga pública su posición y explique cuál fue su participación en las coordinaciones y gestiones relacionadas con el lanzamiento de la festividad en Lima.

Respecto a los cambios institucionales, planteó revisar los estatutos de la federación y los mecanismos de elección de sus representantes, con el propósito de que las secretarías del consejo directivo sean ocupadas por personas con experiencia, preparación y conocimiento de las funciones que deben cumplir.

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Exigen dirigentes identificados con el folclore

Asimismo, pidió a los representantes de los conjuntos folclóricos reflexionar sobre la forma en que eligen a quienes conducen la federación, pues consideró que ocupar un cargo no es suficiente si no existe identificación con el folclore puneño y comprensión de la responsabilidad que implica representar una festividad de esta magnitud.

Finalmente, Rodríguez Vásquez sostuvo que la gestión cultural especializada debe estar por encima de los intereses particulares y las decisiones improvisadas, y remarcó que la Festividad Virgen de la Candelaria necesita una institución sólida, con representantes preparados que protejan su valor cultural y respeten a sus protagonistas.