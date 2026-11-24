La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) San Román recibió 841 paquetes electorales que serán utilizados en la Segunda Elección Regional del 6 de diciembre, para atender a más de 327 mil ciudadanos de las provincias de San Román, Melgar y Lampa.

El cargamento llegó desde los almacenes de la ONPE, ubicados en Lurín, bajo resguardo de la Policía Nacional y monitoreo satelital durante todo el traslado, con el propósito de garantizar la seguridad e integridad de los materiales.

La jefa de la ODPE San Román, Fiorella Jiménez Aguilar, informó que los paquetes contienen cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, cartillas para miembros de mesa, sobres, útiles de escritorio, ánforas y cabinas de votación, entre otros implementos.

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Antes de su distribución, los 841 paquetes permanecerán en los almacenes de la ODPE y pasarán por una verificación pública con participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones y otras autoridades, para comprobar que los insumos cumplan las especificaciones establecidas.

Posteriormente, el material será trasladado a 114 locales de votación de 24 distritos y diez centros poblados de las provincias de San Román, Melgar y Lampa, mediante protocolos de seguridad y cadena de custodia, con resguardo policial.

Para esta jornada electoral se instalarán 1.112 mesas de sufragio, donde se espera la participación de 327.234 ciudadanos. La llegada del material marca el avance de los preparativos logísticos para la segunda vuelta regional del próximo 6 de diciembre.