El gerente municipal de la Municipalidad Provincial de San Román, Jaime López Mamani, informó que desde el pasado 18 de noviembre se inició la instalación del equipo de transferencia municipal, proceso que permitirá organizar la entrega de información administrativa, financiera y documentaria a las autoridades de la próxima gestión.

El funcionario explicó que las comisiones de transferencia están encabezadas por sus respectivos titulares, quienes tendrán la responsabilidad de coordinar y supervisar el desarrollo de este procedimiento. Asimismo, señaló que en los próximos días se avanzará con la entrega de toda la documentación correspondiente a las diferentes áreas de la comuna provincial, a fin de garantizar que las nuevas autoridades reciban información sobre el estado situacional de la municipalidad.

En otro momento, López Mamani se refirió a la ejecución de obras públicas y reconoció que algunos proyectos, entre ellos los trabajos en el jirón Moquegua, así como otras intervenciones pendientes, quedarían para la próxima gestión municipal, debido a que no lograrían culminarse dentro del actual periodo de gobierno.

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Esta situación representa uno de los principales aspectos que deberá afrontar la próxima administración, que tendrá que evaluar el avance físico y financiero de las obras, así como garantizar su continuidad y culminación en beneficio de la población de Juliaca y la provincia de San Román.

El proceso de transferencia permitirá conocer las condiciones en las que la actual gestión deja la administración municipal, así como los proyectos concluidos, los que se encuentran en ejecución y aquellos que permanecerán pendientes.