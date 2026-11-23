El danzarín Adolfo Cahui, de un conjunto autóctono de Puno, calificó de lamentable la cancelación en Lima de la presentación de la festividad Virgen de la Candelaria, y pidió que la cultura puneña se luzca en su propia tierra.
Cahui dijo que los organizadores debieron coordinar mejor, y que la responsabilidad recae en el presidente de la federación y en quienes hicieron el lanzamiento con bombos y platillos.
El danzarín contó que varios conjuntos decidieron viajar a Lima con esfuerzo y voluntad, y que cada uno pagó sus propios gastos, porque la federación no entregó apoyo.
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Según Cahui, su conjunto, que es autóctono y reciente, no pudo costear el viaje, y por eso se salvó de la pérdida que sufrieron otros grupos.
El presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno ha dicho que en Lima no les pusieron condiciones, y esa fue su única declaración, recordó el entrevistado.
Cahui afirmó que Puno no debe ir a mendigar su cultura viva, y que los limeños deben venir a ver cómo bailan los puneños en la región.
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El danzarín señaló también que las autoridades y los representantes puneños comparten responsabilidad, y preguntó qué dirá el comité de salvaguarda, pues, a su juicio, solo se benefician del folklore mientras cada integrante paga sus ensayos.
Cahui llamó a reflexionar y a reformular la actividad para los próximos años, porque Puno tiene lugares turísticos donde presentar sus danzas y hacerse famoso en su propia tierra.
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