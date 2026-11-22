El frustrado lanzamiento oficial de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027 en el Estadio Nacional de Lima viene generando cuestionamientos políticos contra el presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), Alexander Quispe Huaracha, y el senador Edgar Mancha, por las gestiones realizadas para concretar el fallido evento.

El senador por Puno, Moisés Chipana manifestó que había ofrecido su apoyo al titular de la Federación para gestionar las actividades; sin embargo, aseguró que nunca acudió a su despacho para coordinar, pese a que, según indicó, existió una predisposición inicial para colaborar.

«Y luego nunca se acercó a nuestro despacho», manifestó el legislador, quien cuestionó que Quispe Huaracha haya concentrado las coordinaciones con Edgar Mancha, dejando de lado otras posibilidades de apoyo desde el Parlamento y el Ejecutivo.

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Legisladores cuestionan las gestiones realizadas en Lima

Por su parte, el diputado por Puno, César Tito Rojas señaló que conversó con el presidente de la Federación en agosto, cuando inicialmente mostró disposición para trabajar en la organización de la festividad, pero posteriormente habría optado por coordinar con el senador Edgar Mancha y la presidenta de la república Keiko Fujimori.

El parlamentario consideró que existe responsabilidad directa del presidente de la Federación por lo ocurrido, debido a que numerosas personas viajaron hasta Lima para participar de la presentación y terminaron encontrándose con la imposibilidad de ingresar al Estadio Nacional.

«Entonces, ahí responsabilidad directa del presidente de la Federación y bueno, también pues el señor Edgar Mancha tendrá que responder frente a todo esto», declaró el diputado, quien cuestionó las gestiones que se realizaron para concretar la actividad.

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La suspensión del evento también tiene explicaciones administrativas que deberán esclarecerse, pues el Instituto Peruano del Deporte (IPD) señaló que no se acreditó la contratación de seguridad, sonido ni servicios sanitarios, mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que la solicitud de autorización se presentó el 18 de noviembre, fuera del plazo legal y sin subsanar las observaciones; además, el Ministerio del Interior denegó las garantías mediante la Resolución 3685-2026.

En tanto en medio de estos cuestionamientos, la dirigencia de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno deberá explicar por qué no se concretaron oportunamente las coordinaciones administrativas y qué papel desempeñaron las autoridades políticas involucradas. El fallido lanzamiento no solo dejó sin presentación oficial a la festividad, sino que también expuso la falta de articulación entre sus organizadores y las instituciones responsables de autorizar el evento.