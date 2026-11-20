Un operativo fiscal y municipal permitió incautar 35 cajas de pasas y 21 galoneras de saborizantes vencidos desde Julio en la panificadora de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA) ubicado en el jirón Lima, donde se elaboran productos alimenticios destinados al consumo de la población, así lo informo, el Sub Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Puno, Juan Carlos Flores Cahuana.

La intervención estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito y la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Puno, luego de detectarse que varios insumos utilizados en la panificación habían superado su fecha de vencimiento.

Los productos pertenecían al Centro de Producción de Bienes y Servicios de la Universidad Nacional del Altiplano y fueron retirados para evitar que continuaran almacenados o fueran utilizados en la preparación de alimentos, debido a que algunos registraban fechas de expiración desde julio de este año.

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Detectan otras deficiencias en la panificadora

La responsable de salubridad informó que los insumos incautados fueron trasladados al relleno sanitario de Itapalluni para su eliminación, procedimiento que se realizó con presencia del Ministerio Público, a fin de dejar constancia de su destrucción.

Durante la inspección también se identificaron observaciones en los almacenes, donde los fiscalizadores recomendaron mejorar la distribución de los productos y evitar la presencia de otros elementos que puedan ocasionar contaminación cruzada durante el almacenamiento de los insumos.

La funcionaria señaló que estas deficiencias son subsanables y que se dejaron recomendaciones a los responsables de la planta y al administrador para que realicen las correcciones correspondientes, aunque advirtió que los productos vencidos no podían ser recuperados ni utilizados.

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Universidad afrontará procedimiento sancionador

Por otro lado, la panificadora afrontará un procedimiento administrativo sancionador por las infracciones detectadas, que podría derivar en una multa económica y una sanción no monetaria, dependiendo de la evaluación que realice la municipalidad.

Sobre el monto de la multa, la funcionaria indicó que todavía no puede precisarse, debido a que la universidad tiene derecho a presentar sus descargos y argumentos legales antes de que se emita una resolución definitiva, entre las medidas posibles también figura la clausura del establecimiento.

Finalmente, la Municipalidad Provincial de Puno anunció que continuará con los operativos de fiscalización a panaderías y pastelerías, especialmente a los establecimientos que elaboran panetones por la campaña navideña, para verificar las condiciones sanitarias de los lugares donde se preparan alimentos.