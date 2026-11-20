El gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, defendió que la arquitecta Vaneza Soledad Rosas Mamani que fue residente de la obra del coliseo de Salcedo actualmente participe en el proyecto del colegio San Juan Bosco, pese a los cuestionamientos surgidos tras el colapso de la infraestructura.

Hancco Soncco mencionó que la profesional podría continuar laborando y sostuvo que no corresponde impedirle trabajar mientras no se determinen responsabilidades. Sin embargo, evitó precisar bajo qué condiciones participaría en la nueva obra.

«Todos los profesionales tenemos derecho a trabajar», afirmó Hancco, quien también señaló que, hasta el momento, no existirían evidencias de una responsabilidad directa de la arquitecta en el accidente pese a que el residente de la empresa SIMA Perú S.A. en el marco del Convenio N° SP.2024-050, advirtió a residente de obra del proyecto del GORE Puno que las columnas de concreto necesitaban refuerzos porque no soportarían adecuadamente la estructura, sin embargo, se desestimó la recomendación.

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La responsabilidad de la arquitecta sigue sin definirse

El gobernador regional insistió en que la responsabilidad del colapso debe establecerse en las instancias correspondientes y pidió no estigmatizar a la profesional, cuya participación en el proyecto del coliseo volvió a generar cuestionamientos.

El soldador Hugo Llanos que sobrevivió al desplome denunció no haber recibido apoyo del Gobierno Regional ni de Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú) para afrontar las consecuencias del accidente. Al respecto, Hancco reconoció que el reclamo tenía parte de razón, pues si bien recibió cierto respaldo interno, no obtuvo ayuda económica institucional debido a una controversia legal sobre quién debe asumir las responsabilidades.

Trabajador quedó con limitaciones para laborar

La autoridad explicó que la familia solicitó que el Gobierno Regional asumiera una responsabilidad solidaria, pedido que no fue aceptado institucionalmente porque, según su postura, el accidente ocurrió durante el armado de la estructura, trabajo que estaba a cargo de ECOMAC, empresa contratada por SIMA.

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Hancco también manifestó su preocupación por la situación del trabajador, al señalar que sus condiciones de salud podrían haber limitado su movilidad y capacidad para continuar trabajando, por lo que consideró necesario que SIMA y Ecomar tomen en cuenta su situación.

El gobernador indicó que se acercó personalmente después del accidente y que, en un primer momento, se gestionó atención mediante un seguro, aunque reconoció que el respaldo brindado no ha resuelto las necesidades de la familia.

Gobierno Regional y SIMA mantienen diferencias

Respecto al convenio con SIMA, Hancco sostuvo que la empresa debía responder por los daños relacionados con errores o responsabilidades atribuibles a sus trabajos, pero aseguró que no hubo acuerdos para cubrir el retiro de escombros y las reparaciones de la infraestructura.

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Ante esa situación, informó que el Gobierno Regional de Puno resolvió el convenio, ejecutó la carta fianza y paralizó el último pago pendiente a la empresa, mientras prepara el caso para llevarlo a un arbitraje o proceso judicial.

Finalmente, señaló que el retiro de los escombros y la continuidad de los trabajos todavía dependen de las autorizaciones del Ministerio Público y la Contraloría, además de los informes técnicos pendientes sobre el colapso del coliseo.