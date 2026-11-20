María Cristina Chambicea Reyes, gerente general de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, anunció la aprobación de S/88 millones para apoyar a municipios con obras paralizadas, según explicó, el dinero busca aliviar las dificultades para continuar esos proyectos.

La representante señaló que el decreto supremo se emitió hace 2 días tras las gestiones de su organización, la entrevista no precisa qué municipalidades recibirán los recursos ni cuánto corresponderá a cada una.

Chambicea atribuyó la paralización de trabajos a la entrega de presupuestos insuficientes durante la gestión anterior, afirmó que algunas obras salieron a concurso con menos del 5% del dinero necesario, “no había fondos, no había dinero”, expresó.

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La gerente también sostuvo que el Fondo de Compensación Municipal se duplicará hasta 2029, presentó ese incremento como resultado de propuestas y movilizaciones de alcaldes para conseguir más recursos destinados a los servicios que recibe la población.

La organización agrupa a 1.300 municipalidades, con énfasis en las zonas rurales, según informó Chambicea, quien destacó la participación de representantes de Puno en las gestiones para aumentar el financiamiento municipal.

La institución realizará hoy, 20 de noviembre, un encuentro sobre los primeros 100 días de gobierno en la Facultad de Economía de la universidad nacional mencionada durante la entrevista, la convocatoria está dirigida a autoridades electas para preparar el inicio de sus funciones.