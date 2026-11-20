La Ordenanza Municipal 106-2026 entró en vigencia en Puno, pero su aplicación todavía enfrenta tareas pendientes, como la reglamentación de algunas disposiciones, la implementación de mecanismos de fiscalización y la aprobación del Plan Regulador de Rutas, según informó el gerente municipal de la Municipalidad provincial de Puno, Ricardo Willan Álvarez Gonzáles.

Aunque la Municipalidad anuncia sanciones contra las empresas que incumplan recorridos y horarios, el funcionario reconoció que será necesario fortalecer la capacidad de fiscalización para evitar que las nuevas disposiciones queden únicamente en el papel.

Nuevas reglas, pero falta garantizar su cumplimiento

Uno de los aspectos que genera interrogantes es la posibilidad de facilitar autorizaciones a nuevas empresas de transporte, pese a que todavía existen reclamos contra operadores actuales por incumplir rutas, horarios y no sacar toda su flota a las calles.

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El gerente municipal sostuvo que la ordenanza busca equilibrar la relación entre transportistas y pasajeros, además de corregir los malos tratos y servicios deficientes, al recordar que las empresas prestan un servicio público y deben respetar a los usuarios.

Sin embargo, la aplicación efectiva de estas medidas dependerá de la capacidad de supervisión municipal, especialmente para controlar la entrega de boletos y publicación de tarifarios, obligaciones que el propio funcionario reconoció que requieren mayores acciones de fiscalización.

Plan de rutas todavía espera aprobación

Otro pendiente es el nuevo Plan Regulador de Rutas, cuya presentación fue comprometida para noviembre, con asistencia técnica de Promovilidad, mientras tanto, la ordenanza ya está vigente y ha derogado el anterior plan aprobado en 2012.

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Finalmente, Álvarez Gonzáles aclaró que la vigencia de la ordenanza es independiente de la aprobación del nuevo plan, aunque reconoció que algunas disposiciones necesitan reglamentación y coordinación con otras normas para su implementación.