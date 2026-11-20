La trata de personas, los embarazos adolescentes y la violencia contra la mujer figuran entre los problemas que deberá atender la próxima gestión municipal de San Román, por lo que la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza buscará acuerdos con las autoridades electas para impulsar acciones conjuntas.

El coordinador provincial de esta organización, Enrique Álvarez Segura, informó que iniciarán las coordinaciones con los alcaldes electos de San Román y San Miguel cuando reciban sus credenciales, para revisar los compromisos de gobernabilidad y establecer una agenda de trabajo.

El dirigente también cuestionó la falta de diálogo con la actual gestión municipal, pues, pese a que sostuvieron dos o tres reuniones, no consiguieron reunirse con el alcalde; aunque reconoció algunos avances en desarrollo social y en las acciones contra la trata de personas.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Alertan sobre menores en situaciones de riesgo

Entre las situaciones que generan preocupación, Álvarez mencionó que la Demuna informó sobre adolescentes embarazadas en un colegio estatal, además de estudiantes de cuarto de secundaria que habrían sido encontrados manteniendo relaciones sexuales dentro de un aula.

Por otro lado, señaló que la situación de la trata de personas en La Rinconada continúa siendo preocupante y será evaluada en la próxima reunión del espacio provincial que aborda este delito, donde también esperan conocer cómo continuará el trabajo articulado con la Policía Nacional.

El coordinador expresó inquietud por el cambio del fiscal que acompañaba estas acciones y señaló que esperan que su reemplazo mantenga la coordinación institucional para enfrentar este problema, mientras la Mesa respaldará la marcha del 25 de noviembre contra la violencia hacia la mujer.