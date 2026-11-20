El presidente del directorio de la Beneficencia Pública de Puno, Jacinto Verástegui Velarde, reconoció que recién tomó conocimiento de las presuntas contrataciones de familiares de trabajadores entre 2021 y 2024, un caso observado por la Contraloría y que ahora está en revisión administrativa.

La autoridad sostuvo que los hechos corresponden a gestiones anteriores y aseguró que aplicarán sanciones si se comprueban responsabilidades, aunque admitió que todavía no conoce qué funcionarios estuvieron a cargo de la institución durante ese periodo.

Consultado por los responsables de las contrataciones y el gerente de entonces, el titular del directorio manifestó que no recordaba sus nombres, pese a que el caso comprende presuntos favorecimientos a familiares dentro de la entidad pública.

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Informe de Contraloría sigue en revisión

Sobre el caso, Verástegui informó que el documento solicitado por la Contraloría fue derivado al departamento legal, donde preparan los descargos y evalúan las medidas administrativas que podrían corresponder, pero todavía no presentó resultados concretos.

Por otro lado, anunció una amnistía hasta el 30 de diciembre para que los familiares de personas sepultadas en los cementerios puedan regularizar las deudas por nichos sin pagar intereses, multas ni moras.

El presidente del directorio también señaló que cerca del 30 % de los nichos del cementerio de Laykakota estaría abandonado, por lo que, después de la amnistía, la institución evaluará recuperar los espacios cuyos pagos no sean regularizados y ponerlos nuevamente a disposición de la ciudadanía.