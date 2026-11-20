La Gerencia Regional de Desarrollo Agrario de Puno plantea impulsar una política regional agraria para enfrentar las sequías y otros efectos del cambio climático, ante la vulnerabilidad de los productores y la disminución de la capacidad productiva en el altiplano.
El representante de esta gerencia, el ingeniero Wilfredo González, señaló que la región necesita prepararse a largo plazo y no limitarse a atender emergencias, por lo que presentó una estrategia de seguridad alimentaria y nutricional que busca fortalecer la producción y mejorar la alimentación de las familias.
Durante su exposición, advirtió que las lluvias son cada vez más irregulares y que las sequías afectan directamente a los cultivos y la ganadería, por lo que sostuvo que «tenemos que tener ya una política a nivel regional para poder afrontar este fenómeno de la sequía».
Proyectos buscan fortalecer al sector agropecuario
Entre las acciones impulsadas mencionó el proyecto de seguridad alimentaria, culminado en octubre de 2026, que permitió instalar módulos de invernaderos y crianza de gallinas en diferentes provincias, además de promover biohuertos, producción de huevos y crianza tecnificada de cuyes con asistencia técnica.
También informó sobre el inicio de proyectos de alpacas de color y pastos y forrajes, orientados a recuperar la producción de fibra, incrementar la disponibilidad de alimentos para el ganado e incorporar maquinaria para la siembra, cosecha y conservación de forraje durante las épocas de escasez.
Respecto a la atención de emergencias, indicó que mediante el programa presupuestal se proyecta atender aproximadamente 250.000 cabezas de ganado con medicamentos veterinarios, mientras que se dispone de S/579.000 para adquirir abonos foliares y otros productos destinados a recuperar los cultivos afectados por sequías y granizadas.