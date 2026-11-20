La Gerencia Regional de Desarrollo Agrario de Puno plantea impulsar una política regional agraria para enfrentar las sequías y otros efectos del cambio climático, ante la vulnerabilidad de los productores y la disminución de la capacidad productiva en el altiplano.

El representante de esta gerencia, el ingeniero Wilfredo González, señaló que la región necesita prepararse a largo plazo y no limitarse a atender emergencias, por lo que presentó una estrategia de seguridad alimentaria y nutricional que busca fortalecer la producción y mejorar la alimentación de las familias.

Durante su exposición, advirtió que las lluvias son cada vez más irregulares y que las sequías afectan directamente a los cultivos y la ganadería, por lo que sostuvo que «tenemos que tener ya una política a nivel regional para poder afrontar este fenómeno de la sequía».

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Proyectos buscan fortalecer al sector agropecuario

Entre las acciones impulsadas mencionó el proyecto de seguridad alimentaria, culminado en octubre de 2026, que permitió instalar módulos de invernaderos y crianza de gallinas en diferentes provincias, además de promover biohuertos, producción de huevos y crianza tecnificada de cuyes con asistencia técnica.

También informó sobre el inicio de proyectos de alpacas de color y pastos y forrajes, orientados a recuperar la producción de fibra, incrementar la disponibilidad de alimentos para el ganado e incorporar maquinaria para la siembra, cosecha y conservación de forraje durante las épocas de escasez.

Respecto a la atención de emergencias, indicó que mediante el programa presupuestal se proyecta atender aproximadamente 250.000 cabezas de ganado con medicamentos veterinarios, mientras que se dispone de S/579.000 para adquirir abonos foliares y otros productos destinados a recuperar los cultivos afectados por sequías y granizadas.