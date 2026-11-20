El proyecto 025 continúa pendiente de seguimiento por parte de las autoridades de Puno, mientras el Comité de Vigilancia advierte que la municipalidad provincial de Puno habría dejado de impulsar sus gestiones, pese a la importancia de esta iniciativa para mejorar los servicios de agua y saneamiento en la ciudad.

Eduardo Suni Chusi, integrante del Comité de Vigilancia, señaló que en octubre presentaron documentos al Ministerio de Vivienda, al Banco Mundial y a la Municipalidad Provincial de Puno, pero ante la falta de respuestas tuvieron que gestionar una reunión con el ministro del sector mediante un senador.

El dirigente indicó que el Banco Mundial tiene previsto realizar desembolsos económicos durante noviembre y diciembre, además de señalar que existe una nueva hoja de ruta para continuar con el proyecto, cuya propuesta será evaluada por los integrantes del comité.

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Contingencia no resolvería el problema del desagüe

Sin embargo, Suni cuestionó que la alternativa de contingencia planteada para atender a Alto Puno y las zonas altas de la ciudad contemple únicamente el abastecimiento de agua potable, dejando sin respuesta las necesidades del servicio de alcantarillado y desagüe.

«Solamente el plan de contingencia estaría viendo el problema de lo que es agua, y más no de desagüe», advirtió, al mencionar que los representantes de diferentes sectores de Alto Puno también exigen garantías para contar con un servicio integral de saneamiento.

En tanto, pidió que el nuevo alcalde electo, Jorge Zuñiga, asuma un papel activo en el seguimiento del proyecto, mientras también solicitó al directorio de EMSA Puno priorizar nuevas fuentes de producción de agua y no limitar las soluciones a la instalación o distribución de tuberías.