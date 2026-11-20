La construcción del mercado Cerro Colorado de Juliaca quedaría sin presupuesto en la actual gestión municipal, luego de que la oposición de algunas comerciantes frenara el proyecto, cuyo expediente y recursos estaban listos, según informó el presidente del centro de abastos.

El presidente del mercado, Pedro Hallasi Abado, sostuvo que la obra tenía expediente concluido y presupuesto asignado, por lo que estimó que su avance debería estar cerca del 50%, aunque los documentos presentados por algunas comerciantes impidieron continuar con la ejecución.

Según el dirigente, el alcalde le informó que los recursos económicos destinados al proyecto ya habrían sido derivados a otras obras, situación que dejaría la construcción para la próxima gestión municipal, sin garantía de que se retome.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Módulos del plan de contingencia en riesgo

Hallasi también expresó preocupación por el plan de contingencia instalado en el parque Cerro Colorado, que cuenta con módulos y servicios básicos de agua, desagüe y electricidad, pero que podría perderse si no se concreta la construcción del mercado.

Frente a esta situación, señaló que algunos candidatos fueron invitados a conocer el problema y que uno de ellos manifestó su disposición de continuar la obra con el proyecto existente, aunque no ofreció modificar el diseño ni construir más pisos.

El dirigente indicó que todavía no se reunió con el alcalde electo y que ahora busca evitar que los módulos destinados a los comerciantes se pierdan, por lo que espera que la próxima gestión permita conservarlos y utilizarlos.