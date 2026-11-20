La Municipalidad Provincial de San Román informó que no existe ningún proyecto aprobado ni expediente en trámite para ejecutar obras en el mercado San Hilarión, luego de que comerciantes reportaran presuntas solicitudes de 300 soles para una intervención en este centro de abastos.

El gerente de Comercialización, Jorge Luis Malma Limachi, descartó que su oficina conozca algún proyecto para este mercado y pidió a los vendedores consultar con la Gerencia de Infraestructura antes de entregar dinero por una supuesta obra.

El funcionario precisó que tampoco existe autorización municipal para cobrar aportes por el inicio de proyectos en San Hilarión ni en otras plataformas comerciales, y recordó que anteriores iniciativas privadas no llegaron a contar con expedientes ni trámites iniciados.

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Piden verificar cualquier aporte económico

Malma señaló que ya se habían presentado reportes de cobros similares y consideró necesario aclarar que cualquier solicitud de dinero vinculada a una obra en San Hilarión no tiene respaldo en un proyecto municipal actualmente en marcha.

En otro momento, reconoció que todavía existen necesidades pendientes en los mercados, aunque destacó los avances en la formalización de ambulantes, quienes pasarán por evaluaciones para obtener carnés de identificación y ubicaciones autorizadas.

Finalmente, indicó que su gerencia está dispuesta a entregar documentos y facilitar los trámites para que la próxima gestión revise el proyecto del mercado Cerro Colorado y pueda continuar las acciones orientadas a concretar su construcción.