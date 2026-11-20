La familia de Rosendo Condori, de 54 años, pide ayuda para salvar su vida, luego de que fuera atropellado por una camioneta cuyo conductor escapó sin auxiliarlo en la avenida Aeropuerto de Juliaca, cuando ingresaba a su vivienda a bordo de su motocarga.

Su hija Flor contó que su hermana había bajado para abrir el garaje, mientras su padre realizaba las señales para ingresar, pero una camioneta lo impactó violentamente y continuó su recorrido hacia la avenida 6 de Agosto, por el sector de Las Casuarinas.

La familia busca identificar al conductor y señaló que, según sus primeras referencias, el vehículo sería una Toyota Rush blanca, por lo que pidió a los vecinos que puedan aportar información sobre la unidad o su recorrido.

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Su estado de salud es crítico

Mientras tanto, el afectado permanece internado en el hospital Carlos Monge Medrano, donde su estado de salud se agravó luego de sufrir una descompensación el domingo, situación que obligó al personal médico a entubarlo de emergencia durante la noche.

La hija explicó que su padre continúa en estado crítico y que su vida corre peligro, mientras los médicos realizan las atenciones necesarias para enfrentar las complicaciones que presenta tras el atropello.

La situación también golpea económicamente a la familia, debido a que sus dos hijas aseguran que la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) no estaría cubriendo todos los gastos que requiere su atención médica.

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Familia pide identificar al conductor

Flor explicó que su padre es viudo y constituye el principal soporte económico y emocional de la familia, por lo que pidió que el responsable del atropello se presente ante la Policía y asuma las consecuencias de lo ocurrido.

Entre lágrimas, la joven también solicitó al conductor que brinde apoyo económico para afrontar los gastos médicos, mientras pidió a la población colaborar con información que permita identificar la camioneta involucrada.

Para recibir ayuda económica, la familia compartió el número de Yape 951 467 188, registrado a nombre de Rosendo Condori, y reiteró su pedido de solidaridad mientras el paciente permanece hospitalizado.