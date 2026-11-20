Seis sujetos armados irrumpieron en una vivienda de la comunidad Collana, anexo Ilo de la provincia de San Román, y sometieron a un joven de 27 años, a quien dejaron atado de pies y manos antes de escapar con objetos de valor. Los delincuentes llegaron en una camioneta 4×4 y preguntaron insistentemente por los abuelos de la víctima.

El afectado, identificado como Leopoldo Ramos Llavilla (27), relató que estaba por salir a lavar su ropa cuando los desconocidos llegaron en el vehículo, lo empujaron y comenzaron a interrogarlo sobre el paradero de sus abuelos, mientras lo amenazaban de muerte con armas de fuego.

Durante el asalto, los sujetos ingresaron a los ambientes de la vivienda y revisaron las pertenencias en busca de dinero. Según el testimonio del joven, se llevaron una laptop que guardaron dentro de una mochila, además de otros objetos que aún no fueron precisados.

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Antes de escapar, los delincuentes amarraron de pies y manos a Leopoldo Ramos, quien aseguró que los sujetos le repetían que no buscaban hacerle daño, sino encontrar a sus abuelos y apoderarse del dinero que supuestamente había en el inmueble.

Tras conocer lo ocurrido, personal de Serenazgo se trasladó hasta la comunidad para verificar el asalto y brindar apoyo al afectado. Los seis sujetos huyeron a bordo de la camioneta con rumbo desconocido, sin que se conozca hasta el momento su paradero.

El caso fue comunicado a las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, mientras se busca identificar a los responsables de este asalto que dejó a un joven sometido y atado dentro de su propia vivienda.