Escribe: Roy Ayala Huamán. Por alza de combustible y situación de la vía Libertadores. En entrevista con el Diario Jornada, el presidente del gremio de transportistas de Ayacucho, Edwin Canales, anunció la convocatoria a una asamblea este sábado para definir la fecha de un paro macrorregional multisectorial, debido al abandono de la principal vía de comunicación, el alto costo del combustible y la falta de respuestas concretas del Gobierno Central que tienen al sector al borde del colapso. La crisis económica golpea sin tregua a los pequeños y medianos empresarios del transporte en Ayacucho, quienes denuncian sentirse abandonados por las autoridades nacionales; «Recalco que ya la economía de mi sector está colapsando. Hay muchos transportistas que han dejado de trabajar porque ya no se ve la rentabilidad«, sentenció con indignación el dirigente Edwin Canales. Canales explicó que los transportistas ayacuchanos no participaron en el reciente paro nacional convocado del 16 al 18 de noviembre debido a una pésima organización de los dirigentes nacionales; «No hubo bajada de bases, no hubo asamblea nacional. No fuimos invitados, no fuimos convocados«, precisó sobre la paralización que sí generó bloqueos en regiones como Huánuco, Junín, Huancavelica, Pasco, Ucayali y Áncash.

Fracaso de diálogo con el gobierno

Tal como lo explicó el dirigente, el hartazgo gremial se agudizó luego de que la reciente reunión sostenida en Lima con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías Nacional terminara sin ningún acuerdo favorable. Ante este fracaso y la falta de voluntad política para reconstruir la deteriorada Vía Los Libertadores, el próximo sábado decidirán cuándo iniciar una paralización junto a las regiones vecinas de Apurímac, Huancavelica y Junín.

Alto costo del combustible

Más allá de la descoordinación nacional, el dirigente cuestionó duramente que el precio del combustible siga por las nubes en el Perú pese a que el barril de petróleo bajó a nivel mundial; así denunció que existe una mafia en el negocio de los hidrocarburos y exigió al Estado eliminar el IGV al diésel, ya que actualmente los subsidios estatales son focalizados y solo benefician a los grandes grupos mineros y empresas con flotas enormes. A este sobrecosto operativo se suma el pésimo estado de la vía Los Libertadores, cuyos huecos aumentan las horas de viaje, disparan el consumo de combustible y destruyen las unidades vehiculares y, como si fuera poco, los fletes se encuentran por los suelos y no cubren los gastos mínimos, obligando a muchos transportistas de carga pesada a apagar sus motores por falta de ganancias.

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También impacta al turismo

La recesión también afectaría al transporte interprovincial y al turismo en la región, donde la afluencia de visitantes habría caído en casi un 70%, según detalló Canales. En el terminal terrestre hacia Lima apenas saldrían hoy entre tres y cuatro buses diarios, cuando anteriormente partían diez unidades, evidenciando una quiebra generalizada.

Medidas insuficientes

Frente al reciente decreto del Gobierno que declara en emergencia el sector transporte, el dirigente ayacuchano expresó su total desconfianza hacia la presidenta de la República, «En su campaña presidencial vino, hizo un recorrido por la Vía Los Libertadores, se comprometió a reconstruirla y hoy en día brilla por su ausencia y por su silencio«, recordó Canales con molestia. El representante gremial advirtió que los mensajes presidenciales suelen quedar en saco roto y que los anteriores bonos gestionados desde Lima jamás llegaron a manos de los micro y pequeños transportistas de provincias, por ello, exigió que los ministros de Transportes, así como el de Energía y Minas, acudan personalmente a Ayacucho para dar la cara y explicar el problema de los hidrocarburos.

Declaran en emergencia el sector transporte

Por otro lado, la declaratoria de emergencia del abastecimiento de hidrocarburos por hasta ocho meses, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM, no busca abaratar los precios para el transportista. En realidad, la medida solo faculta a Osinergmin a flexibilizar normas de seguridad y distribución únicamente para evitar desabastecimiento de gasolina, diésel y GLP ante posibles lluvias, huaicos e inundaciones del Fenómeno El Niño 2026-2027. Asimismo, el cuestionado subsidio estatal de 4 soles por galón de diésel B5 y B20, financiado con 105 millones de soles bajo el Decreto de Urgencia N.° 007-2026, no es un salvavidas nuevo ni universal. Este apoyo focalizado solo aplica para transportistas formales con vehículos habilitados que acrediten comprobantes electrónicos, y su periodo de vigencia rigió estrictamente para compras realizadas entre el 16 de agosto y el 15 de noviembre de 2026.

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¿Cómo afecta al ayacuchano de a pie?

Esta dramática situación no solo arruina a los dueños de camiones y buses, sino que golpea directamente el bolsillo de las familias ayacuchanas de bajos recursos; así, el incremento de los costos logísticos encarece el traslado de alimentos de primera necesidad, provocando que los consumidores finales paguen precios cada vez más altos en los mercados locales.

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