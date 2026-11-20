Un padre de familia denunció un presunto cobro cuestionable en la Gran Unidad Escolar (GUE) San Carlos de Puno, nivel secundario, por concepto de boletas de información 2026, cuyo costo sería de S/5 por estudiante, situación que ha generado preocupación por la recaudación de dinero.

Según la información proporcionada por el denunciante, la sub dirección administrativa del plantel educativo estaría pasando aula por aula para realizar el cobro, involucrando directamente a los estudiantes en la recaudación, una modalidad que considera preocupante por los compromisos económicos que podría generar a los padres de familia.

Un comunicado de la institución educativa, al que tuvo acceso Pachamama Radio y fechado el 18 de noviembre de 2026, confirma que se viene realizando la recaudación por boletas de información 2026 los días 19 y 20 de noviembre, estableciendo que el jueves corresponde a primero, segundo y tercer grado, mientras que el viernes a cuarto y quinto grado.

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Cuestionan cobros y actividades escolares

La fuente, cuya identidad mantendremos en reserva por temor a posibles represalias, señaló que la institución tendría más de 1.800 estudiantes, por lo que, considerando un pago de S/5 por cada boleta de información, la recaudación podría superar los S/9.000, si todos realizan el pago.

El padre de familia cuestionó que se recurra a los estudiantes para recaudar dinero mediante actividades institucionales y planteó interrogantes sobre las responsabilidades de los docentes, considerando que su función principal es enseñar y garantizar la formación de los escolares.

Asimismo, expresó su preocupación por los posibles compromisos económicos que estas actividades representarían para las familias y pidió que se explique claramente el destino del dinero, especialmente ante las interrogantes sobre posibles celebraciones y agasajos navideños.

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Piden explicaciones a las autoridades educativas

El denunciante solicitó que se conozcan los mecanismos de autorización y supervisión de estas recaudaciones, por lo que pidió un pronunciamiento de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Puno sobre este tipo de actividades en instituciones educativas públicas.

Finalmente, se espera que la UGEL Puno evalúe esta situación y precise si la institución educativa cuenta con autorización para realizar dichos cobros, así como los mecanismos de control sobre el dinero recaudado. El denunciante insistió en que las autoridades deben garantizar la transparencia y evitar que los estudiantes sean involucrados en actividades de recaudación sin una explicación clara a los padres de familia.