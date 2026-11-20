El debate entre Jenry Huisa Calapuja y Alfredo Zegarra Tejada, candidatos a la segunda vuelta del Gobierno Regional de Arequipa, estuvo marcado por la falta de sustentación técnica en sus propuestas y el constante cruce de cuestionamientos personales. En la cita organizada por la Agenda por el Desarrollo de Arequipa en el auditorio de la Universidad Católica de Santa María, ambos postulantes expusieron sus planes para reactivar Majes Siguas II, destrabar obras de salud, modernizar el transporte y combatir la delincuencia. Sin embargo, las intervenciones de ambos aspirantes dejaron serias interrogantes sobre la viabilidad presupuestal y legal de sus compromisos de campaña para el GORE.

La estrategia de renovación de Huisa y sus dudas de viabilidad

Durante su presentación, Jenry Huisa Calapuja, representante del partido Ahora Nación, buscó desmarcarse de las etiquetas políticas que suelen generar desconfianza en el sector empresarial local. Con 32 años, el candidato intentó proyectar una imagen de renovación al declarar que su meta era «romper el paradigma de poder decir que uno de centro izquierda no promueve la producción», planteando atraer la inversión privada mediante la articulación con el gobierno regional y nacional. Pese a sus intentos de mostrar apertura al mercado, su propuesta alternó planteamientos proempresa con medidas de fuerte injerencia estatal y escasa claridad presupuestaria.

Al abordar el futuro del proyecto Majes Siguas II, la postura de Huisa mostró severas inconsistencias en materia legal e institucional. El candidato propuso entregar más de diez mil hectáreas a emprendedores para el año 2028 mediante un directorio refundado y la eventual anulación del contrato con la concesionaria actual, medida que calificó como una simple reestructuración administrativa sin ponderar el costo de los probables arbitrajes internacionales. De igual forma, planteó la edificación de un complejo de seguridad en el distrito de Paucarpata valorado en 210 millones de dólares, equipado con helipuerto y tecnología C5, sin detallar la fuente de financiamiento para una obra de tal magnitud.

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En el ámbito de la salud pública, Huisa optó por un cuestionamiento directo a los anuncios de su contendiente sobre la edificación de nuevas redes hospitalarias en la región. El postulante preguntó con escepticismo: «¿Cómo es posible que nosotros pensemos en construir ocho hospitales más si a las justas manejamos siete operativos al día de hoy?», defendiendo la necesidad de priorizar el presupuesto en la repotenciación de postas médicas y centros de atención primaria. No obstante, esa postura crítica sobre el gasto público se diluyó cuando planteó la creación de dos nuevas universidades públicas, omitiendo que la infraestructura educativa actual y los institutos técnicos de Arequipa registran un marcado abandono.

La participación de Huisa dejó entrever además cierta incomodidad ante las reglas operativas fijadas para el encuentro electoral. Al percatarse de que su rival empleaba recursos visuales de apoyo, el postulante recriminó a los organizadores manifestando que «no necesito leer para poder explicar a nuestra población qué sí es lo correcto».

Los cálculos presupuestales de Zegarra y sus ofertas de infraestructura

Por su parte, el exalcalde provincial Alfredo Zegarra Tejada, candidato por el movimiento Fuerza Arequipeña, cimentó su propuesta en la experiencia acumulada durante sus gestiones anteriores, aunque varios de sus planteamientos bordearon el voluntarismo. Zegarra basó su plan de gestión en el destrabe de 54 obras paralizadas a nivel regional y en la descentralización de la salud a través de la edificación de hospitales satélite. Sin embargo, la sustentación técnica de estos establecimientos generó serias dudas sobre su verdadero costo de ejecución y mantenimiento.

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Al precisar el financiamiento de sus propuestas de salud, Zegarra aseguró de manera categórica que un hospital equipado podría costar cerca de veinte millones de soles sobre la base del modelo del hospital geriátrico municipal. Afirmar que con ese monto es posible implementar dos salas de operaciones, cincuenta camas de hospitalización y herramientas de inteligencia artificial contrasta con los costos reales que demanda la infraestructura médica moderna y las normativas del Ministerio de Salud.

En el rubro de transportes y conectividad urbana, Zegarra mantuvo un nivel similar de optimismo presupuestario sin un respaldo técnico de preinversión. El candidato planteó la construcción de un tren eléctrico elevado de dieciocho kilómetros sobre la vía férrea actual, estimado en 350 millones de dólares, sosteniendo que la tarifa cobrada al usuario sería de un sol con cincuenta centavos sin requerir subsidio estatal. Dicha proyección no toma en cuenta las complejidades de la concesión ferroviaria vigente ni el costo operativo real de dicho sistema de transporte en una ciudad con la topografía de Arequipa.

Asimismo, Zegarra recurrió a una postura de superioridad académica al ser cuestionado por las cifras de salud pública en las provincias de la región. Frente a las interrogantes planteadas por Huisa sobre la tasa de anemia infantil, el candidato rechazó los datos citados por su contendiente, señalando que «nosotros, que somos académicos, nos guiamos por investigaciones científicas, no por un medio de comunicación que lamentablemente a veces teclea mal un número». Pese a esta afirmación, su plan de contención de la malnutrición se redujo a la implementación de aulas de la salud, una medida de monitoreo escolar que no resuelve el problema estructural de acceso al agua potable y saneamiento básico.

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El desarrollo del debate confirmó que ambos candidatos apelaron a soluciones efectistas frente a los complejos problemas que afronta Arequipa. Entre las propuestas de ejecución incierta planteadas por Huisa y las estimaciones presupuestales poco realistas sostenidas por Zegarra, la ciudadanía asistió a un intercambio de intenciones donde el rigor técnico fue sustituido por promesas de campaña. La firma final del acuerdo promovido por la academia dejó constancia de compromisos formales, pero el debate expuso la distancia que aún separa a ambos postulantes de una gestión pública basada en la planificación y la viabilidad fiscal.

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