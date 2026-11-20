Después de 41 años, Cusco volvió a recibir a un pontífice. La jornada abrió oportunidades para comerciantes, artesanos, restaurantes, hospedajes y transportistas, según la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

El domingo 15 de noviembre, Cusco recibió al papa León XIV tras 41 años sin una visita pontificia a la región. Aunque el pontífice permaneció solo unas horas, la jornada motivó el desplazamiento de fieles y abrió la posibilidad de que algunos prolongaran su estadía para conocer otros atractivos de la región.

La procedencia de los turistas nacionales ayudó a entender el papel de Cusco como punto de encuentro del sur. Según una encuesta del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) citada por REDES, el 41 % de los turistas nacionales que visitaron Cusco provenía del sur del país, con Arequipa, Madre de Dios y Apurímac entre las regiones destacadas.

César García, economista de REDES, explicó que la cercanía con estas regiones favorecía el traslado por carretera. Agregó que incluso una estadía de uno o dos días podía generar demanda de alimentación, transporte, alojamiento y otros servicios.

Una visita en medio del crecimiento turístico

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La jornada se realizó en un contexto de crecimiento del turismo interno. En el primer semestre de 2026, los establecimientos de hospedaje de Cusco registraron cerca de 660 mil arribos nacionales, un 26,5 % más que en el mismo periodo del año anterior, según el Mincetur.

Para los fieles que disponían de más tiempo, los templos de Andahuaylillas, Huaro y Canincunca, que forman parte de la Ruta del Barroco Andino, ofrecían la posibilidad de ampliar su recorrido. García señaló que contar con transporte accesible, horarios definidos y precios claros podía facilitar esas visitas y hacer que parte del gasto turístico llegara a localidades que habitualmente recibían menos visitantes que la ciudad de Cusco.

El antecedente de Francisco en 2018

La visita del papa Francisco en enero de 2018 ofreció un antecedente. En esa ocasión, el Mincetur estimó la llegada de 216 mil visitantes a Trujillo, principalmente de regiones del norte. Promperú calculó que el movimiento turístico asociado a la visita generó cerca de US$ 90 millones en el país. En La Libertad, la Cámara de Comercio y Producción identificó al comercio y al transporte como los sectores más beneficiados.

García señaló que, en Cusco, la posibilidad de que más pequeños negocios se beneficiaran dependía de las facilidades que encontraran los viajeros. Entre ellas mencionó la información sobre rutas de transporte, los espacios de comercio autorizados y el acceso a otros destinos turísticos.

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Lea la nota original aquí o visita el medio Cusco Post