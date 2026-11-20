Un policía en situación de retiro sería quien conducía la camioneta que trasladaba banderolas de Alianza para el Progreso (APP). Los carrizos que sobresalían de la tolva provocaron que un suboficial motorizado chocara contra estas estructuras y terminara herido. Tras el accidente, el conductor huyó y, hasta la mañana de este viernes 20 de noviembre, seguía sin ser ubicado.
El accidente ocurrió el jueves, después de las 8:00 de la noche, en el distrito de Chilca. El suboficial de segunda Elmer Huarcaya Sullcaray, integrante del Escuadrón de Emergencia ‘Los Halcones’ de Huancayo, no habría logrado advertir los carrizos que sobresalían de una camioneta Toyota Hilux roja, de placa PD-7813. La oscuridad y el casco que llevaba puesto habrían dificultado que los viera a tiempo.
Tras el choque, el policía pidió ayuda por su radio de comunicación. Sus colegas llegaron al lugar y lo trasladaron a la clínica Rebagliati.
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El diagnóstico médico reportó cervicalgia severa, contusión cervical, tumefacciones y traumatismo encéfalo craneano (TEC). El documento también registra el alta médica, firmada por el doctor William Zorrilla Huamani.
Conductor habría trabajado en la comisaría de Chilca
Información preliminar señala como presunto conductor a Teódulo Glicerio Rojas Chuquillanqui, quien habría trabajado en la comisaría de Chilca y actualmente estaría en situación de retiro.
Una consulta al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) muestra que Rojas Chuquillanqui está afiliado al Movimiento Regional Bloque Popular Junín desde el 16 de mayo de 2024. Sin embargo, no figura como dirigente ni representante de esta organización.
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Según la consulta vehicular de SUNARP, la Toyota Hilux de placa PD-7813 está registrada a nombre de Mario Magno Carhuamaca Carhuamaca y Delida Meri Cristobal Remuzgo.
Casi 12 horas después del accidente, hasta las 8:00 de la mañana del viernes, la camioneta y el presunto conductor todavía no habían sido ubicados.
La Policía continúa buscando al chofer por el presunto delito de abandono de persona en estado de peligro.
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