La disputa por definir el respaldo político de País para Todos en la segunda vuelta regional terminó exponiendo diferencias dentro de la propia organización. Mientras Wilber Cutipa, excandidato al Gobierno Regional de Puno por este partido, salió a negar que exista una alianza política, el coordinador regional, Fray Martini Huaracallo, lo contradijo públicamente y aseguró que las bases ya decidieron respaldar a Jhomar Marcelino Tonconi Quispe. Incluso fue más allá: afirmó que la posición de Cutipa no representa la decisión partidaria y que el acuerdo fue adoptado por las bases.

Huaracallo sostuvo que el 18 de noviembre se realizó una reunión en Juliaca con representantes de las bases de País para Todos, donde se definió el respaldo a Tonconi. Con sus declaraciones, el coordinador regional dejó a Cutipa al margen de la decisión política que pretende asumir la organización en esta segunda vuelta. “Esto no es postura de Wilber Cutipa, estas son las posturas de las bases”, respondió cuando fue consultado por el pronunciamiento del excandidato, marcando así una distancia pública con quien hasta hace poco representaba electoralmente al partido.

La decisión también supone un giro en la posición de la agrupación frente a los dos candidatos que disputan el Gobierno Regional. Huaracallo cuestionó a Eduardo Quispe Pandia, a quien acusó de representar intereses de empresas privadas y transnacionales, y mencionó que tendría entre 17 y 18 procesos, frente a dos que atribuyó a Tonconi. Sin embargo, durante la entrevista no presentó documentación que respalde esas cifras, por lo que se trata de afirmaciones del dirigente.

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Pero el respaldo anunciado no se limitaría a un pronunciamiento electoral. Huaracallo reconoció que su organización conversó directamente con Tonconi y que planteó la posibilidad de entregar participación a País para Todos en un eventual gobierno regional, mediante la evaluación conjunta de profesionales y equipos técnicos de ambas agrupaciones. El dirigente justificó esta propuesta como una forma de aportar a la gestión durante los próximos cuatro años.

En ese escenario, la postura del coordinador abre otro frente dentro de País para Todos: mientras Cutipa niega que exista una alianza, Huaracallo anuncia un acuerdo político y habla de participación en un eventual gobierno regional. La contradicción deja expuesta una disputa por quién define y representa la posición de la organización en esta contienda electoral.

Finalmente, el coordinador regional convocó a los militantes y simpatizantes a respaldar a Tonconi en la segunda vuelta del próximo 6 de diciembre. Su mensaje fue claro: la decisión, según sostiene, ya fue tomada por las bases, aunque el pronunciamiento de su excandidato evidencia que no existe una posición pública coincidente dentro de la agrupación.