Los candidatos que disputan la segunda vuelta electoral para el Gobierno Regional de Puno fueron convocados a participar en un debate público el próximo 24 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en la plaza Zarumilla de Juliaca. La actividad busca que ambos postulantes expongan sus propuestas y respondan sobre las principales necesidades de la provincia de San Román, entre ellas las obras que permanecen paralizadas y los proyectos pendientes de ejecución.

El dirigente de las cuatro zonas de Juliaca, Juan Zapata Chambilla, informó que los invitados son Jhomar Marcelino Tonconi Quispe y Eduardo Quispe Pandia, quienes deberán acudir acompañados de sus respectivos equipos técnicos y asesores para explicar sus planteamientos en materia de salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura vial y comercio.

Zapata Chambilla sostuvo que el debate también permitirá exigir explicaciones sobre la situación de importantes proyectos para Juliaca, como el drenaje pluvial, el bypass, el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) y el hospital materno infantil. Cuestionó que estas obras permanezcan durante años sin concretarse y señaló que los candidatos deben informar qué estudios se han realizado y cuáles serán las acciones que asumirán para garantizar su ejecución.

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El dirigente manifestó su preocupación por la falta de atención a estas demandas y cuestionó que, en anteriores actividades, algunos candidatos hayan argumentado tener sus agendas saturadas para justificar su ausencia. Consideró que ambos postulantes deben demostrar disposición para escuchar a la población y explicar cómo atenderán los problemas de la provincia si llegan a ocupar el Gobierno Regional.

Asimismo, indicó que durante el encuentro se espera conocer qué proyectos de envergadura tienen previstos para Juliaca, además de sus planteamientos frente a la problemática de Seda Juliaca y otros asuntos que requieren atención a nivel regional.

Finalmente, Juan Zapata Chambilla invitó a comerciantes, transportistas, representantes de mercados, organizaciones sociales y población en general a participar en esta actividad, donde también podrán formular preguntas y presentar sus propuestas. Señaló que la finalidad es que los candidatos respondan directamente a las demandas ciudadanas y asuman compromisos frente a las necesidades de Juliaca.