La zona de disposición final de residuos sólidos de la comunidad de Huanuyo todavía tendría capacidad para continuar recibiendo desechos hasta abril o mayo del próximo año, según aseguró el gerente de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de San Román, Arturo Oroz Bocangel, quien descartó las versiones sobre un supuesto colapso de este espacio. Sus declaraciones se dieron luego de la visita de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), OEFA y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, que inspeccionaron las condiciones del área y el manejo de los residuos sólidos.

El funcionario informó que la inspección se realizó desde aproximadamente las 11:00 de la mañana, con participación del subgerente y representantes de las instituciones visitantes, quienes verificaron el proceso de disposición final. Indicó que ahora corresponde esperar los informes que emitirán dichas entidades sobre las condiciones encontradas en el lugar.

Respecto a la operatividad, precisó que actualmente cuentan con un tractor oruga, una compactadora, un volquete y una excavadora, maquinaria con la que aseguró que garantizarán el servicio hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, advirtió que la continuidad de las operaciones también dependerá del funcionamiento de los equipos encargados de triturar y compactar los residuos, debido a que una falla podría incrementar rápidamente el volumen acumulado.

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Asimismo, anunció que desde el 15 de diciembre se tiene previsto realizar una visita como parte del proceso de transferencia de gestión, que incluirá la entrega de maquinaria y documentación de las áreas de Gestión de Residuos Sólidos y Parques y Jardines. Añadió que dejarán habilitado un espacio en la cuarta celda, actualmente en ejecución, para garantizar la continuidad de las operaciones a la siguiente gestión.

En otro momento, el gerente reconoció que el proyecto de recuperación de áreas degradadas de Chilla continúa retrasado. Explicó que inicialmente estaba previsto para el 5 de enero de este año, pero los cambios de presidente, supervisor y otros procedimientos administrativos de la unidad ejecutora habrían ocasionado las demoras. Afirmó que los 17 millones de soles destinados al proyecto están garantizados por el Ministerio de Economía y Finanzas.