Pachamama Radio propuso un debate electoral entre Marcelino Tronconi y Eduardo Quispe Candia, candidatos al Gobierno Regional de Puno, para confrontar sus propuestas de desarrollo y permitir que la población conozca sus planteamientos frente a los principales problemas de la región

La invitación formal fue entregada en los locales partidarios de ambos candidatos, ubicados en Juliaca, con el propósito de garantizar un espacio público de intercambio de ideas, bajo reglas y tiempos establecidos para cada participante

Durante la convocatoria, el medio planteó abordar temas como educación, salud, agricultura y minería, además de otros asuntos pendientes de la región, con propuestas claras y viables que respondan a las necesidades de la población puneña

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Un espacio para que la ciudadanía conozca sus propuestas

La iniciativa contempla un encuentro de aproximadamente hora y media, con participación de los candidatos a las vicegobernaciones y los aspirantes al Gobierno Regional, distribuidos en espacios diferenciados para exponer y debatir sus planteamientos

Asimismo, Pachamama Radio ofreció sus plataformas de difusión en AM, FM y medios digitales para transmitir el encuentro, sin convertirlo en una entrevista periodística, sino en un intercambio de ideas entre los candidatos bajo pautas previamente acordadas

Finalmente, el medio dejó abierta la posibilidad de reprogramar el encuentro durante la semana, luego de que desde la candidatura de Eduardo Quispe Candia comunicaran que evaluarían la invitación, mientras que Marcelino Tronconi todavía no había respondido.

Redacción: Frank Pancca