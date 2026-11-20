La discriminación, los prejuicios y la violencia contra las personas de la diversidad sexual persisten en el Perú, una realidad que el escritor puneño Cristian Reynoso expone en su novela Cuerpos atados, presentada este 20 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Puno, a través de historias de exclusión y sufrimiento.

La obra, publicada este año por la editorial Animal de Invierno, explora las distintas formas de vivir la sexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad, mediante personajes que enfrentan presiones familiares, sociales y culturales, en una sociedad que todavía condena estas expresiones.

Durante una entrevista en el programa Valgan Verdades, Reynoso explicó que buscó representar las dificultades que atraviesan las personas para vivir su sexualidad sin restricciones, «en un país como el Perú todavía hay mucha condena y mucho prejuicio, mucha violencia contra eso», advirtió el escritor.

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Discriminación y violencia detrás de las historias

Uno de los personajes es Gahela Beltrán, una mujer trans que viaja a Lima para estudiar Derecho, pero no consigue acceder a un empleo y termina ejerciendo la prostitución, donde enfrenta abusos de la sociedad, la Policía y el serenazgo, una situación que evidencia su vulnerabilidad.

El escritor también señaló que muchas personas deben abandonar el país, ocultar su identidad o soportar situaciones dolorosas para evitar el rechazo, porque todavía encuentran dificultades para vivir libremente su sexualidad.

Asimismo, Reynoso sostuvo que estas experiencias dejan profundas heridas en quienes las enfrentan, al recordar que observó dolor en las personas con las que conversó durante su investigación, especialmente por la incomprensión y el rechazo social.

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Una realidad que todavía genera prejuicios

Para construir la novela, el autor realizó trabajo de campo, conversó con personas vinculadas a estos entornos y conoció sus experiencias, incorporando esos acercamientos a la ficción, con historias que muestran realidades poco visibilizadas.

“No debe tener miedo a nada”, afirmó Reynoso al explicar que un escritor debe estar dispuesto a investigar y acercarse a realidades difíciles, para convertir esas experiencias en historias literarias.

Finalmente, el autor señaló que espera que en el país estos temas puedan abordarse con mayor naturalidad y menos prejuicios, mientras presentó Cuerpos atados a las 18:00 horas en la Casa de la Cultura de Puno, como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro.

Redacción: Frank Pancca