Las regiones de Piura y Cajamarca se alistan para definir a sus autoridades en la segunda vuelta regional programada para el 6 de diciembre de 2026, luego de que ninguna de las listas participantes lograra superar el umbral del 30 % de los votos válidos en la primera jornada electoral. Especialistas en gestión pública y análisis político advirtieron que este escenario evidencia una marcada fragmentación electoral y una crisis de representatividad en ambas circunscripciones del norte del país.

En el caso de Piura, el panorama quedó definido tras oficializarse el pase a segunda vuelta de Guillermo La Torre para competir contra el exgobernador Reynaldo Hilbck, representante de Alianza para el Progreso. La especialista en gestión pública Juana Huaco García calificó el proceso como una coyuntura atípica y demorada que genera vulnerabilidad institucional, acentuando la urgencia de evaluar la experiencia técnica de los candidatos frente a la inminente llegada del Fenómeno El Niño.

La analista piurana remarcó que las futuras autoridades deberán desmarcarse del continuismo y los pagos de favores políticos, exigiendo que ambos postulantes presenten de manera transparente a sus equipos técnicos multidisciplinarios antes del comicio. Asimismo, enfatizó que la prioridad de la próxima gestión regional debe centrarse en acelerar las obras de prevención en el río Piura y ejecutar proyectos de infraestructura vial que eviten el aislamiento de las poblaciones del alto Piura.

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Por su parte, en la región de Cajamarca, la disputa electoral se concentrará entre Edison Carrasco, del partido Somos Perú, y Moisés González, del movimiento Alianza para el Progreso, tras haber obtenido un 29.7 % y 23.16 % de los votos, respectivamente. La contienda refleja la necesidad de dar un giro drástico a la administración regional en una jurisdicción que continúa liderando las estadísticas de pobreza monetaria a nivel nacional.

El abogado y analista cajamarquino Lenin Chuquilín Hernández señaló que la próxima autoridad regional tiene el enorme desafío de pasar del discurso de campaña a los resultados concretos, alejando los actos de corrupción y contrataciones irregulares en el sector público. Remarcó además que la ciudadanía debe ejercer un rol activo de vigilancia y fiscalización sobre las autoridades electas, a quienes definió como servidores del pueblo.

Entre los problemas urgentes expuestos para Cajamarca se destacaron la falta de cobertura en agua y saneamiento, la brecha de infraestructura en salud y educación, así como el deterioro crítico de las carreteras interprovinciales e interdistritales. Los especialistas enfatizaron que el mejoramiento de las vías de comunicación resulta clave para bajar los fletes de transporte, impulsar el desarrollo agroindustrial y potenciar la economía de los pequeños productores.

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Finalmente, los panelistas hicieron un llamado a la ciudadanía de ambas regiones a emitir un voto informado y reflexivo, dejando de lado las propuestas populistas y las compras de votos en zonas rurales. Exhortaron a los futuros gobernadores regionales a asumir el cargo con planes de contingencia claros para sus primeros 100 días de gobierno, priorizando el beneficio colectivo y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

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