El presidente de los dirigentes de las cuatro zonas de Juliaca, Luis Ángel Condori Yapo, cuestionó el manejo de los recursos económicos de Seda Juliaca y exigió esclarecer el destino de S/ 416 mil que habrían sido utilizados para realizar depósitos a 12 personas que no tendrían vínculo laboral con la empresa. El caso fue advertido en un informe de auditoría de la Contraloría, que también identificó presuntas responsabilidades en cuatro funcionarios de la entidad.

Según explicó el dirigente, el informe de auditoría N.° 044-2026-02-04 fue emitido el 4 de noviembre de 2026 y notificado a Seda Juliaca entre el 11 y 12 de noviembre. Sostuvo que los funcionarios de la empresa ya tenían conocimiento de las observaciones mientras los representantes de las cuatro zonas realizaban acciones de vigilancia en las instalaciones de la entidad.

Condori Yapo indicó que las operaciones observadas corresponden a depósitos efectuados a favor de 12 personas, mediante dos grupos de pagos que superarían los S/ 200 mil cada uno, alcanzando un total de S/ 416 mil. Cuestionó que se hayan utilizado recursos de la empresa para realizar estos desembolsos a personas que, según manifestó, no formarían parte de su personal.

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El dirigente también señaló que el informe de control habría identificado responsabilidad civil y administrativa en cuatro funcionarios: Giancarlo León Yana, Ronald Cela Mamani, Marina Elena Roque Salcedo y Joana Elizabeth Fernández Cáceres. Según indicó, el órgano de control recomendó al titular de la empresa iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes.

Frente a estos hallazgos, anunció que los representantes de las cuatro zonas exigirán que se identifique plenamente a los 12 beneficiarios y se precise cuánto dinero recibió cada uno. Asimismo, sostuvo que impulsarán las acciones legales correspondientes para conseguir la devolución de los recursos y establecer las responsabilidades por los pagos observados.

Condori Yapo también cuestionó que anteriormente el gerente general negara tener conocimiento de estas operaciones y advirtió sobre la necesidad de esclarecer si los funcionarios involucrados continúan trabajando en Seda Juliaca. Por ello, anunció que solicitarán información a la actual administración sobre la situación laboral de las personas señaladas en el informe.

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Finalmente, el dirigente responsabilizó al alcalde de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, por el respaldo que, según afirmó, brindó a la anterior gerencia general de Seda Juliaca. Cabe precisar que la Municipalidad Provincial de San Román es la accionista mayoritaria de la empresa prestadora de servicios de saneamiento.