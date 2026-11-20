El alcalde electo de la provincia de Azángaro, Fredy Vilcapaza, recibirá su credencial este miércoles 25 de noviembre, junto con sus regidores y otras autoridades municipales electas de la jurisdicción. La ceremonia oficial se realizará a las 10:00 de la mañana, según informó el Jurado Electoral Especial (JEE) de Azángaro.

La actividad tendrá lugar en el auditorio del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro Vilcapaza, ubicado en la avenida Los Próceres N.° 846, en la ciudad de Azángaro. La entrega forma parte del reconocimiento oficial a las autoridades elegidas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La convocatoria fue establecida mediante el Decreto N.° 0001, emitido el 19 de noviembre de 2026 por el JEE de Azángaro. El documento dispone comunicar la fecha, hora y lugar de la ceremonia a las autoridades proclamadas y a las organizaciones políticas correspondientes.

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Autoridades deberán presentarse desde las 8 de la mañana

El organismo electoral precisó que las autoridades electas deberán presentarse desde las 8:00 de la mañana, dos horas antes de la ceremonia, portando su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Durante ese tiempo, deberán firmar los documentos de solicitud de apertura, consentimiento y aceptación de los términos de uso de la Casilla Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como parte de los procedimientos establecidos por el organismo electoral.

La entrega de credenciales permitirá formalizar el reconocimiento de las autoridades proclamadas para el periodo de gobierno correspondiente. La ceremonia se desarrollará en la fecha y el lugar establecidos por el Jurado Electoral Especial de Azángaro.