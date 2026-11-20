El consejero regional por la provincia de Puno, Alfredo Ucharico, confirmó que votó a favor de suspender por 15 días a su colega por la provincia de Chucuito, Juli, Basilio Mendoza. La decisión generó cuestionamientos políticos, debido a que fue aprobada en ausencia del legislador, quien se encontraba hospitalizado por problemas de salud.

Durante una entrevista, Ucharico sostuvo que la sanción no responde a una venganza política, sino a un procedimiento de la Comisión de Ética y Reglamento, que recomendó la medida tras las declaraciones de Mendoza, quien lo habría acusado de manejar las decisiones del Consejo Regional.

Sanción y cuestionamientos en el Consejo Regional

«Yo voté a favor», reconoció el consejero, al ser consultado sobre su participación en la votación, y explicó que la comisión recomendó la sanción luego de evaluar las declaraciones de su colega, quien habría señalado que no tuvo oportunidad de presentar sus descargos.

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Sin embargo, Ucharico afirmó que Mendoza fue convocado hasta en dos oportunidades para responder ante la comisión, pero no acudió, mientras que sobre la ausencia del consejero durante la sesión indicó que el informe ya estaba agendado para su debate y correspondía tratarlo.

Por otro lado, respecto al colapso del techo del coliseo, el fiscalizador señaló que una comisión investigadora de cinco integrantes debe presentar su informe antes de finalizar noviembre, pese a que ha transcurrido aproximadamente un año desde los hechos y todavía no se conocen sus conclusiones.

Finalmente, la suspensión de Basilio Mendoza por 15 días continúa generando cuestionamientos, debido a que la sanción fue aprobada mientras el consejero permanecía hospitalizado y sin participar en el debate. El caso abre interrogantes sobre las garantías que tuvo para ejercer su defensa y responder a las acusaciones que motivaron el procedimiento disciplinario.