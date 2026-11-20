Un padre de familia que vive desde hace aproximadamente 25 años en una precaria vivienda del centro poblado de Salcedo, en la ciudad de Puno, pidió ayuda a las autoridades y a la población para conseguir mejores condiciones de vida junto a sus hijos, dos de los cuales presentan problemas de salud.

Durante una visita a su domicilio, el ciudadano, identificado como Pablo Chambilla Quenta, contó que tiene seis hijos, pero actualmente vive con dos de ellos, quienes necesitan cuidados especiales, mientras su vivienda es una pequeña construcción que no reúne las condiciones adecuadas para protegerlos del frío y otras inclemencias.

La situación más preocupante es la de su hija Susana, quien presenta dificultades para caminar y permanece gran parte del tiempo recostada en una cama, según relató su padre, quien también indicó que otro de sus hijos, identificado como Álvaro Héctor Chambilla, presenta problemas de salud y necesita atención.

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Familia solicita apoyo para mejorar su vivienda

Al mostrar las condiciones de su domicilio, se observó que la familia cuenta con una pequeña habitación, una cama y un espacio destinado a la cocina, mientras que la estructura de su vivienda está construida con materiales precarios y calaminas, situación que genera preocupación por la seguridad de sus ocupantes.

«Yo necesito una casa, no tengo dónde vivir tranquilo», manifestó el padre de familia, quien pidió apoyo para conseguir materiales de construcción o un espacio donde pueda levantar una vivienda más segura, además de solicitar la intervención de las autoridades.

La situación fue identificada por la maestra Jenny Ramos, quien contó que conoció al ciudadano cuando lo observó recogiendo botellas y cartones de la basura, por lo que decidió acercarse y conocer su realidad familiar, encontrando que tenía una hija que no podía valerse por sí misma; ante ello, promovió la difusión del caso para buscar apoyo solidario para esta familia de Salcedo.