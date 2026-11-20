Trabajadores administrativos del sector Educación de las 13 provincias de Puno acataron este 20 de noviembre una movilización regional de 24 horas para exigir al Gobierno Regional y al Gobierno nacional el pago de la deuda social, la homologación de remuneraciones y otros beneficios pendientes.

La medida de protesta reunió a trabajadores de las diferentes unidades de gestión educativa local (UGEL), quienes llegaron hasta la ciudad de Puno para expresar sus reclamos, entre ellos el incumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades regionales y nacionales.

Hugo Flores, uno de los manifestantes señaló que la homologación salarial es otro de sus principales pedidos, debido a que desde el año pasado presentaron un proyecto con respaldo del gobernador regional, pero hasta la fecha los funcionarios de Lima no habrían atendido su propuesta.

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Trabajadores denuncian compromisos sin cumplimiento

El representante también reclamó el pago del beneficio de comedor, que, según indicó, permanece pendiente desde hace cuatro a cinco años, pese a que consideran que se trata de un derecho ganado mediante sus luchas sindicales.

Respecto a la deuda social, el trabajador sostuvo que durante la actual gestión regional únicamente se habría cumplido con aproximadamente el 30 % de los pagos, mientras todavía existirían montos pendientes para trabajadores administrativos de diferentes sectores de Educación.

Asimismo, cuestionó que no exista un presupuesto suficiente para atender estas obligaciones y pidió que se asigne recursos económicos específicos para cancelar las deudas sociales que reclaman los trabajadores.

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La jornada de protesta corresponde a una movilización regional de 24 horas, mientras que los trabajadores también señalaron que sus compañeros de otras regiones participan en medidas de paralización a nivel nacional, como parte de sus demandas laborales.