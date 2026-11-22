El territorio ayacuchano del valle del río Apurímac (Vraem) alberga seis comunidades originarias: tres machiguengas y tres ashánincas. Sin embargo, esta presencia y la realidad de sus pueblos todavía son poco conocidas en la región, una situación que fue puesta en discusión a partir del mensaje del papa León XIV durante su visita al Perú.
Davinson Correa Jibaja, integrante de la Compañía de Jesús y con trabajo pastoral y social en Ayacucho, señaló que uno de los aportes del recorrido papal fue visibilizar a los pueblos originarios y reconocer su papel en el cuidado de la naturaleza. El religioso participó en el encuentro realizado en Pucallpa junto a una delegación de representantes de estas comunidades. Durante su mensaje, el pontífice llamó a los pueblos indígenas “defensores de la Tierra” y “guardianes de la naturaleza”. También expresó su preocupación por los asesinatos de líderes nativos que han perdido la vida por proteger los bosques. Correa explicó que este reconocimiento responde a la relación que mantienen las comunidades con su entorno, basada en una visión de cuidado y respeto por la naturaleza. Consideró que esta forma de comprender la vida ofrece enseñanzas sobre la relación entre las personas y el territorio. El entrevistado también cuestionó las miradas que consideran ajenas al cristianismo las expresiones de espiritualidad andina y de los pueblos originarios. Recordó que, durante los siglos XVI y XVII, la traducción de textos religiosos al quechua permitió un encuentro entre la tradición católica y la cultura andina.
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