El deterioro de la Vía Los Libertadores y la falta de soluciones para mejorar la carretera Ayacucho-Huancayo volvieron a generar cuestionamientos al Gobierno central. Durante una sesión del Pleno del Congreso, el diputado por Ayacucho, Freshman Buitrón Martínez, de la bancada de Ahora Nación, exigió a la presidenta Keiko Fujimori cumplir los compromisos que asumió con la región y atender las demandas sobre estos corredores viales.

Buitrón recordó que, durante su visita al centro poblado de Occollo, el 1 de mayo de 2026, Fujimori cuestionó las condiciones de la Vía Los Libertadores y anunció que su rehabilitación sería una prioridad si llegaba al Gobierno. En aquella ocasión, la entonces candidata también comentó que el viaje hasta Ayacucho le había tomado aproximadamente 11 horas. Posteriormente, el 28 de julio, durante su primer Mensaje a la Nación, la mandataria incluyó la carretera Los Libertadores entre los proyectos viales que impulsaría su administración. También mencionó la Longitudinal de la Sierra, corredor que comprende a Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Sin embargo, el parlamentario cuestionó que hasta ahora no existan avances suficientes para garantizar el cumplimiento de estos anuncios.

El reclamo parlamentario coincide con el malestar de los transportistas de carga pesada. Edwin Canales, presidente de este gremio en Ayacucho, informó que su organización convocó a una asamblea para definir la fecha de un paro macrorregional multisectorial, ante la falta de acuerdos con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Provías Nacional. Según el dirigente, la reunión técnica sostenida con ambas entidades no permitió alcanzar acuerdos satisfactorios sobre la situación de la carretera. La eventual protesta también incorporaría las demandas de otros sectores afectados por el incremento del precio de los combustibles.

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La preocupación por el estado de la vía tiene antecedentes. En marzo de 2026, el Gobierno declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en la ruta PE-28A, debido a problemas que comprometían las condiciones de tránsito. Además, la Defensoría del Pueblo registró en su reporte de octubre que el mantenimiento de la carretera no había concluido y que Provías Nacional gestionaba la resolución del convenio con el Gobierno Regional de Ayacucho para intervenir en la zona. Mientras Buitrón exige respuestas desde el Congreso, los transportistas mantienen su reclamo por la recuperación de esta carretera y la atención de otras vías regionales.

La carretera Ayacucho-Huancayo, especialmente el corredor por Izcuchaca, también figura entre las rutas que requieren intervenciones.

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